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В День Победы в селе Новый Сарбай установлен памятный камень семье Канаевых, проводившей на фронт 13 человек

11 мая 2022 11:41
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В День Победы в селе Новый Сарбай установлен памятный камень семье Канаевых, проводившей на фронт 13 человек

С инициативой закладки мемориала вышла журналист и краевед Людмила Мельниченко, ее поддержали жители Кинельского района и лично руководитель фракции «Единой России» Александр Живайкин.

9 мая в селе Новый Сарбай Кинельского района установили мемориальный камень семье Канаевых. 13 человек - 10 сыновей, невестку и 2 внуков проводил на фронт Степан Афанасьевич Канаев, вернулись назад только четверо…

В первые же дни из Нового Сарбая забирают на фронт более 200 человек и среди них — 9 сыновей Степана Афанасьевича: Семена, Илью, Андрея, Михаила, Павла, Евгения, Афанасия, Ивана и самого младшего, Василия. Через два месяца на фронт отправился Егор и его молодая жена, медсестра Татьяна. Они ехали на фронт вместе, одним эшелоном. По дороге эшелон попал под бомбежку, Татьяна погибла.

В 1941 году погибли еще двое Каневых - Степан и Иван. Затем похоронки пошли одна за другой: их было еще шесть. Вскоре на военном заводе в Чапаевске при испытаниях новой техники погибает младшая дочка Степана Афанасьевича Евгения, а еще одна дочь, Елена, пропадает без вести на границе с Китаем, куда она уехала с мужем-военнослужащим.

Затем настал черед провожать на фронт внуков. В 1942 году, едва тому исполнилось восемнадцать, забрали Ивана и семнадцатилетнего Владимира.

В апреле 1943 года вернулся Егор. Он воевал стрелком в 214-м стрелковом полку и был уволен из рядов Красной армии после тяжелого ранения. У него была изуродована правая рука и в легких остались осколки.

Михаил, второй из оставшихся в живых сыновей Степана Афанасьевича, демобилизовался в 45-м. Он был танкистом, воевал на танке Т-34, в 1942 году в боях под Сталинградом был ранен и отправлен в госпиталь в Сызрань. В 1943 году участвовал в битве Курской дуге, а в 1945 году он подорвался на мине, домой пришел на костылях.

Дождался Степан Афанасьевич и старшего внука. Иван воевал на 1-м Украинском фронте, в 228-й отдельной истребительной противотанковой дивизии. С января 1943 года по май 1945 года был наводчиком 57-мм пушек. Пройдя с боями через Украину, освобождал от фашистской чумы Польшу, Румынию, Чехословакию и Германию.

Умер Степан Афанасьевич в 1947 году в возрасте 82 лет. После того как деда не стало, дом продали, но все Канаевы по-прежнему дружны между собой. 

9 мая возле мемориального камня собрались 38 потомков рода Канаевых из Нового Сарбая, Георгиевки и Самары. Теперь и для них, и для всех жителей Нового Сарбая это место станет особым.

Глава муниципального района Кинельский, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Юрий Жидков отметил: «Сколько семей в Великую Отечественную войну потеряли своих близких, семей, которые заплатили за Победу, за мир жизнями своих детей? Такая доля была уготована и многодетной семье Канаевых. К поисковой работе по восстановлению военной судьбы всех десятерых сыновей Степана Канаева подключились местные библиотека, школа, администрация поселения, СМИ. Мы чтим свою историю, гордимся своими героями и хотим, чтобы о подвиге наших земляков знали будущие поколения».

Слова благодарности Юрий Жидков адресовал журналисту и краеведу Людмиле Мельниченко, которая восстановила историю рода Канаевых, жителей Нового Сарбая, поддержавших инициативу закладки камня и дальнейшего благоустройства этой территории. Секретарь местного отделения партии Кинельского района Юрий Жидков поблагодарил министра сельского хозяйства Николая Абашина, руководителя фракции «Единой России», заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Жиайкина, заместителя Кинельского районного прокурора Сергея Анакина за участие в важном для всего Кинельского района деле увековечения подвига семьи Канаевых.

«Только четверо из них вернулись домой…Невозможно представить, что чувствовал Степан Афанасьевич, когда один за другим уходили воевать его родные, что чувствовал, когда одна за другой стали приходить похоронки. Его потомки говорят, что жил он только ради невесток и маленьких внуков, опекать своих жён и детей его просили сыновья. Сегодня в Кинельском районе живут потомки Степана Афанасьевича Канаева, которые бережно хранят память о своей большой семье, отдавшей самое ценное во имя Победы над фашизмом», - резюмировал руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

Шествие Бессмертного полка в День Победы связало два мемориальных объекта в Новом Сарбае: мемориальный камень в честь семьи Канаевых и Обелиск памяти погибших на фронтах Великой Отечественной, где прошёл торжественный митинг, собравший все поколения новосарбайцев и гостей Кинельского района.

Теги: Единая Россия

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