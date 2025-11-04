Я нашел ошибку
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +4, +6°С. В утренние часы местами гололедица.
5 ноября в регионе утром и днем дождь и мокрый снег, до +7°С
Мероприятие прошло в Самарской государственной филармонии.
В День народного единства состоялась церемония вручения губернатором государственных наград Самарской области
Среди редких и необычных имен для мальчиков - Феодор, для девочек - Юстина.
Как самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей в октябре
Глава региона отметил, что с 10 ноября Олег Кононенко будет исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов.
Звание "Почетный гражданин Самарской области" присвоено Олегу Кононенко
"На церемонии в филармонии собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного региона и всей страны".
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
В Турции состоялся командный чемпионат мира по русским шашкам в дисциплине «молниеносная игра».
Спортсмены из Самарской области Олег Дашков и Мария Звада - призеры чемпионата мира по шашкам 
И встретился с представителями национально-культурных центров, работающих на территории областной столицы. 
Иван Носков провел заседание Общественного совета по национальным вопросам
На лекции Олег Кононенко рассказал подробнее о достижениях российской космонавтики и ответил на все вопросы учащихся.
В Самарском университете состоялась встреча с летчиком-космонавтом Олегом Кононенко
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
В День народного единства состоялась церемония вручения губернатором государственных наград Самарской области

4 ноября 2025
81
Мероприятие прошло в Самарской государственной филармонии.

Во вторник, 4 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню народного единства. Он вручил награды гражданам, внесшим вклад в социально-экономическое развитие региона, укрепление межнационального согласия, единства народа и консолидацию общества, и поздравил с праздником. Знак «Почетный  гражданин  Самарской области» — звание, которое является  высшей  степенью признания заслуг человека перед Самарской областью  и  ее  населением, вручен летчику—космонавту Герою РФ Олегу Кононенко.

Мероприятие прошло в Самарской государственной филармонии. В нем приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, члены общественных организаций, молодежных и патриотических объединений, представители промышленных предприятий, национально-культурных центров, политических партий, почетные граждане региона, ректоры вузов области, руководители традиционных религиозных конфессий, участники СВО.

В зале также присутствовали Герои РФ — ветеран СВО Максим Девятов, участник боевых действий в  Афганистане Игорь Станкевич и Герой Социалистического труда Николай Казаков, а также члены их семей.

Обратившись к участникам торжественного мероприятия, губернатор напомнил слова Президента России Владимира Путина, который отмечал, что День народного единства «знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа».

«Сегодня здесь собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родной земли и всей страны. Всеми вами гордится наш регион и вся наша большая страна, — отметил губернатор. — День народного единства напоминает всем нам, что несокрушимая сила нашей Родины – в личной ответственности каждого из нас за судьбу Отечества, в уважении к исторической памяти и крепкой связи поколений. В самые разные исторические периоды именно единение, сплоченность нашего народа становились опорой и гарантией мощи и побед России».

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в нынешний Год Защитника Отечества и юбилея Великой Победы особенно важно народное единство в деле защиты родины в ходе специальной военной операции. «Сегодня наша страна вновь проходит через серьезные испытания, враг снова испытывает нас на прочность. Все мы боремся за святое, за правое дело. Защищаем свой дом, свою страну, свое будущее, свою свободу. И конечно, сегодня, как и каждый день, все наши мысли  — с нашими ребятами, которые защищают страну с оружием в руках.  А мы все здесь, кто работает в тылу, каждый день должны делать еще больше для того, чтобы приближать нашу победу».

Губернатор выразил благодарность жителям за активную жизненную позицию, честный и самоотверженный труд на благо родного края, за поддержку участников СВО и их близких. «Защита Отечества – это не только ратные подвиги и помощь фронту. Это повседневный добросовестный труд на благо Родины, труд каждого на своем месте», — подчеркнул он.

Вячеслав Федорищев напомнил, что завтра стартует международный форум «Россия – спортивная держава», который примет большое количество гостей со всего мира, из дружественных стран, руководство спортивных федераций, спортивное руководство страны.

«На три дня наш регион становится  местом объединения всех, кто выступает за чистый спорт, свободный от несправедливости и политических интриг. Уверен: мы оправдаем оказанное нам доверие», — отметил руководитель области.

Слаженная работа, считает губернатор, позволит добиваться успехов при достижении  национальных целей развития России и реализации программы социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет. «В этой работе значимым этапом станет следующий год. Мы будем участвовать в формировании депутатского корпуса нового созыва на уровне страны и региона. Здесь от нас также требуется проявить гражданскую ответственность и единение», — добавил он. Завершил свое поздравление глава региона пожеланиями здоровья, домашнего, семейного крепкого счастья.

Состоялась церемония вручения губернатором государственных наград Самарской области.

Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Герою РФ, летчику-космонавту, командиру отряда космонавтов Олегу Кононенко, сегодня ему вручили соответствующий знак. В 2024 году он стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов и первым в истории человеком, суммарный космический налет которого превысил тысячу суток.

«Для меня эта награда имеет глубокое и личное значение. Мое становление как инженера, как специалиста прошло именно на самарской земле, в стенах ракетно-космической корпорации «ЦСКБ «Прогресс», я учился у профессионалов своего дела, постигал азы конструкторского дела и приобщался, конечно, к великим событиям. Уже впоследствии, находясь на орбите, я всегда в иллюминатор высматривал Самару и искал свой родной Промышленный район, откуда началась моя дорога в космос. Спасибо вам огромное», — поблагодарил Олег Кононенко.

Почетное звание «Народный врач Самарской области» присвоено врачу — травматологу-ортопеду Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Александру Акимову. Почетного знака Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» удостоены исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина, председатель Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Константин Клюев.

Почетный знак Николая Семенова губернатор вручил профессору кафедры неорганической химии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева» Виктору Сережкину, почетный знак Трудовой Славы — оператору технологических установок Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Юрию Симонову.

Заслуженным артистом Самарской области стал артист тольяттинского Драматического театра «Колесо» имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова Андрей Чураев. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Самарской области» присвоено преподавателю Детской школы искусств «Камертон» г.о. Кинель Наталье Бебневой, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства  Самарской области» — председателю СПК «Арзамасцевский» муниципального района Богатовский Дмитрию Григоревскому.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

