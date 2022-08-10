В Большой Глушице единороссы вручили ключи от пяти новых автомобилей медицинским работникам

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Теперь сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики смогут выехать в самые отдаленные населенные пункты района.

Пять машин производства «Автоваз» отправились в Малую Вязовку, Малую Глушицу, Муратшино, Озерск, Тамбовку. Автомобили предназначены для оказания медицинской помощи жителям этих и близлежащих населенных пунктов, а также села Благодатовка соседнего Большечерниговского района.

Вручили ключи от новеньких автомобилей секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Большеглушицкого района Валерий Анцинов и и.о. главного врача Большеглушицкой ЦРБ, депутат фракции «Единая Россия» Руслан Каримов.

«Обновленный транспортный парк Большеглушицкой ЦРБ - пример действия региональной программы комплексной модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение". Губернатор области Дмитрий Игоревич Азаров уделяет особое внимание работе по данному направлению и в целом развитию региональной системы здравоохранения», - подчеркнул Валерий Анцинов.

Среди медиков, которым вручили ключи от новых автомобилей - секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» села Муратшино, фельдшер Галия Шайхисламова. Она оказывает медицинскую помощь жителям одного из самых отдаленных населенных пунктов сельского поселения Южное Большеглушицкого района.

«Новые машины - это огромная помощь нам, медикам, а значит населению, нашим пациентам. Спасибо за такую поддержку и развитие первичного звена здравоохранения! Конечно, хочется пожелать всем крепкого здоровья!», - отметила Галия Шайхисламова.

Напомним, что предложения жителей Большечерниговского и Большеглушицкого районов об увеличении количества автомобилей, врачей общей практики и строительстве нового ФАПа были включены в Народную программу партии «Единая Россия» в прошлом году.