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В 2021 году за счет средств федерального бюджета в регион закупят еще 42 автомобиля скорой помощи

6 мая 2021 16:11
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За последние три года в Самарской области полностью обновлен автопарк станций скорой помощи, и эта работа продолжается.

За последние три года в Самарской области полностью обновлен автопарк станций скорой помощи, и эта работа продолжается. С таким заявлением выступил глава региона, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров, говоря об инициативах и предложениях партии, реализованных в послании Президента Владимира Путина. В 2021 году подстанции скорой помощи в Самарской области могут получить еще 42 новых автомобиля.

«Как вы знаете, мы за последние 3 года на 100% обновили автопарк автомобильной скорой помощи, но время идет, и обновление вновь понадобится. Поддержка президента, поддержка федерального правительства в этом вопросе крайне важна», - отметил Дмитрий Азаров.

Сократить для пациентов время ожидания бригад «скорой» и неотложной помощи – одна из первоочередных задач в сфере оказания первичной медпомощи, в свою очередь, считает председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и демографии Самарской губернской думы, депутат регионального заксобрания Марина Сидухина. Увеличение количества автомобилей улучшит качество работы «скорой» и облегчит работу медперсонала. Сейчас в Самарской области работает 214 круглосуточных бригад скорой помощи, из них 105 – инфекционных, а 9 бригад принадлежат частным медорганизациям, и они тоже оказывают жителям помощь по полису ОМС.

Только в прошлом году парк скорых был обновлен на 33 %, напомнила Марина Сидухина.  Их распределили по станциям Самарской области. В 2020 году в регион за счет средств федерального бюджета поступили еще 52 новых автомобиля, в этом году «придут» 65.

Напомним, в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил обновить парк «скорых» в регионах. До 2023 года в субъекты поступит 5000 «скорых» и 500 мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов.

"В ближайшие три года дополнительно направим еще 5 тысяч новых "скорых" в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны", - сказал Владимир Путин. По словам главы государства, это позволит почти полностью обновить парк машин скорой помощи.

С предложением выделить средства федерального бюджета на обновление автопарка станций скорой помощи к президенту обратилась «Единая Россия». Партия, в свою очередь, получила этот запрос от волонтеров-медиков в ходе всероссийского форума.

В ходе формирования федерального бюджета партия также добилась выделения 2 миллиардов рублей на приобретение так называемых «Поездов здоровья». Сейчас фракция «Единой России» уточняет с Минздравом спецификацию таких передвижных поликлиник, чтобы расширить их функционал. Согласно поручениям президента, для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов субъекты РФ получат 500 мобильных медицинских комплексов.

Также «Единая Россия» вместе с главами регионов, секретарями реготделений и Минздравом составит план-график поставок мобильных медкомплексов и машин «скорой» в регионы. При распределении машин будут учтены потребности каждого муниципалитета, малых городов и районов.

В 2020 году в «ЕР» был организован сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. На эти деньги в том числе приобрели десять реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии, – машины оснащены всем необходимым для спасения людей оборудованием, включая аппараты ИВЛ, передает пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР"

Теги: «Единая Россия» регион скорая помощь

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