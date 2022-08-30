Утверждены новые пределы пограничной зоны на территории Самарской области

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации утвердила новые пределы пограничной зоны на территории Самарской области.

Вступил в законную силу приказ ФСБ России от 15 июля 2022 г. № 362 «О пределах пограничной зоны на территории Самарской области».

Согласно документу пограничная зона устанавливается по географическим координатам, а не по территории сельских поселений, как было ранее.

Пограничная зона на территории Самарской области установлена

в Большечерниговском муниципальном районе в следующих пределах:

от точки № 1 (с координатами 51°50'47" северной широты, 50°42'12" восточной долготы) по прямой линии до точки № 2 (с координатами 51°48'29" северной широты, 50°49'37" восточной долготы).

На въездах в пограничную зону будет организована установка предупреждающих знаков с определением времени для въезда (прохода) лиц

и транспортных средств.

Напоминаем, что в соответствии с правилами пограничного режима, жители Большечерниговского района Самарской области имеют право въезда

в пограничную зону по всей территории региона. Для этого им следует лишь предъявить пограничникам удостоверение личности (паспорт) с регистрацией по месту жительства. Остальным гражданам Российской Федерации и жителям области, следующим в пограничную зону, необходимо оформить индивидуальный или коллективный пропуск.