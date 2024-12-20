Услышали самое главное: эксперты прокомментировали Прямую линию Президента России

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В этом году Прямая линия Президента РФ была совмещена с большой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» продолжалась 4,5 часа. Президент ответил на вопросы журналистов и жителей страны.

«Самое главное, что я услышала от Владимира Владимировича Путина, это то, что наши войска движутся вперед, - прокомментировала заявления Президента руководитель штаба КСВО Самарской области Екатерина Колотовкина. - Что вся страна заинтересована в Победе, и все делается для Победы, да и в тылу в том числе. О том, что все задолженности перед военнослужащими, которые были сделаны в том числе из-за ошибок, будут погашены задним числом. Это очень важно и для бойцов, и для их семей».

По мнению депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, и все заинтересованные страны услышали основной посыл выступления Путина:

«Уверен, что главный тезис был услышан Вашингтоном и Брюсселем: «Российская армия находится на самом высоком месте в мире. Выучка, боеготовность, внутреннее состояние российских войск таковы, каких нет ни у одной страны в мире. А согласно обновленной ядерной доктрине, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться их совместным нападением на РФ». Как было отмечено в ходе прямой линии - рост оборонного производства обеспечивает продвижение российских войск. Многие предприятия успешно досрочно выполняют государственный оборонный заказ, что свидетельствует о высоком уровне производственной готовности. В результате, оборонный сектор стал одним из ключевых драйверов роста экономики. Однако, высокая процентная ставка и низкая рентабельность по ГОЗ могут выступить препятствием дальнейшего развития. Поэтому в работе Комитета ГД по промышленности и торговле в текущем году большое внимание было уделено вопросам обеспечения финансовой устойчивости исполнителей гособоронзаказа, а также развитию научно-исследовательской деятельности на этих предприятиях».

Говоря о прямой линии Президента, сенатор РФ Марина Сидухина отметила ключевую фразу выступления, что главное – это люди, «я отношусь к России, как к своей семье».

«Ключевым моментом 4,5 часового общения стала демографическая политика России, - сказала Марина Сидухина. - Коэффициент рождаемости упал до 1,41, и Президент призвал регионы активно заниматься этой проблемой, начиная и заканчивая свой рабочий день с обсуждения демографических вопросов. Он отметил уникальность материнского капитала и сообщил о продолжении программ семейной, сельской и IT ипотеки, лимитов не будет. Как и всегда, я слушала прямую линию Президента с блокнотом в руках. Сделала пометки, что необходимо будет проработать совместно с коллегами в регионе».

Еще один важный момент, по словам Сидухиной, затронул Президент: в медицинской отрасли одной из основных продолжает оставаться кадровая проблема, особенно в первичном звене здравоохранения в регионах РФ, и задача местных органов власти - распределить нагрузку. Путин высказался о доплатах медикам в сельских населенных пунктах, а также о привлечении большего количества абитуриентов в медицинские учебные заведения.