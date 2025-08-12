Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование

136

Защитники Отечества могут получить второе среднее профессиональное образование в образовательных учреждениях Самарской области.

В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации. В рамках дополнительной меры социальной поддержки участникам СВО предоставляется преимущественное право зачисления на бесплатное обучение по программам среднего профессионального образования, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что в регионе продолжают создаваться условия для участников СВО и их семей, чтобы наши защитники были сосредоточены на своей боевой задаче, а по возвращении комфортно вливались в мирную жизнь.

Прием и рассмотрение документов на предоставление дополнительной меры социальной поддержки участникам СВО осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов продлится до 25 ноября. Прием заявлений при поступлении на очно-заочную и заочную формы обучения осуществляется до 1 декабря.

«Наш долг – поддерживать героев Родины не только на фронте, но и по возвращении, давать им возможность получать новые знания и навыки. В рамках регионального проекта «Школа героев» участники специальной военной операции могут освоить новые для себя компетенции и погрузиться в профессиональную деятельность, направленную на развитие Самарской области и всей страны», – сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Напомним, проект «Школа героев» – продолжение президентской программы «Время героев», реализуется в регионе по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Подробнее о правилах предоставления меры социальной поддержки - в постановлении Правительства Самарской области: https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2025/06/337.pdf.

Фото: freepik.com