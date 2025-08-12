Я нашел ошибку
Базовый доход - регулярные выплаты гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.
В Госдуме предложили ввести базовый доход
Существует пять вариантов мер поддержки.
В Самарской области действуют меры поддержки, помогающие закрепить молодых специалистов на предприятиях
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций.
В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации.
Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование
Валовой сбор зерна превысил показатели прошлого года на аналогичную дату.
В губернии убрано 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур
Цель диктанта — показать значимость сельского хозяйства, уверены в "Единой России".
Самарцы впервые напишут Агродиктант вместе со всей страной
По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен факт незаконного оборота наркотиков  в пассажирском поезде
Участниками стали 939 человек из 81 региона страны.
Самарская область отмечена на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» за вклад в повышение цифровой грамотности 
Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование

12 августа 2025 18:19
136
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации.

Защитники Отечества могут получить второе среднее профессиональное образование в образовательных учреждениях Самарской области.

В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации. В рамках дополнительной меры социальной поддержки участникам СВО предоставляется преимущественное право зачисления на бесплатное обучение по программам среднего профессионального образования, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что в регионе продолжают  создаваться условия для участников СВО и их семей, чтобы наши защитники были сосредоточены на своей боевой задаче, а по возвращении комфортно вливались в мирную жизнь.

Прием и рассмотрение документов на предоставление дополнительной меры социальной поддержки участникам СВО осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов продлится до 25 ноября. Прием заявлений при поступлении на очно-заочную и заочную формы обучения осуществляется до 1 декабря.
«Наш долг – поддерживать героев Родины не только на фронте, но и по возвращении, давать им возможность получать новые знания и навыки. В рамках регионального проекта «Школа героев» участники специальной военной операции могут освоить новые для себя компетенции и погрузиться в профессиональную деятельность, направленную на развитие Самарской области и всей страны», – сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Напомним, проект «Школа героев» – продолжение президентской программы «Время героев», реализуется в регионе по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. 

Подробнее о правилах предоставления меры социальной поддержки - в постановлении Правительства Самарской области: https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2025/06/337.pdf.

 

Фото:  freepik.com

