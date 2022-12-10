Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов

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В пятницу, 9 декабря, в Нижнем Новгороде состоялось заседание Совета ПФО под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Заседание было посвящено теме вовлечения граждан в решение локальных вопросов, развитию и поддержке гражданских инициатив.

«Высокий уровень гражданской активности и общественной самоорганизации – важный фактор развития территорий. Поступательное развитие в этом направлении возможно только при развитии эффективного диалога органов власти и людей», - подчеркнул Игорь Комаров.

Участие в заседании в формате вкс принял Губернатор Самарской области Самарской области Дмитрий Азаров. Он выступил с первым, основным докладом, обобщив практики регионов округа и представив опыт Самарской области по вовлечению жителей в решение местных вопросов, по организации коммуникации с гражданами. Именно такое соработничество, по мнению Главы региона, является основой для решения актуальных проблем и консолидации общества. «Подобное сотрудничество в самых различных форматах развивается во всех регионах ПФО, наиболее интересные и успешные из региональных практик, вероятно, могут быть востребованы в масштабах всего округа», - отметил Дмитрий Азаров.

Опыт Самарской области был неоднократно отмечен в ходе заседания как передовой по целому ряду направлений. Так, например, участники совета говорили о важности непосредственного участия людей в отборе проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Напомним, что этот принцип впервые был применен в 2010 году в Самаре при формировании программы «Двор, в котором мы живем». Жители сами определяли, каким должен быть их обновленный двор, и в дальнейшем контролировали и ход работ, и последующую эксплуатацию. Программа «Двор, в котором мы живем», созданная по инициативе Дмитрия Азарова, тогда еще мэра города, впоследствии стала основой для создания федеральной программы ФКГС. Механизм взаимодействия общества и власти по вопросам благоустройства территории показывает хорошие результаты. «Например, в текущем году у нас в голосовании по проектам ФКГС приняло участие около 400 тысяч жителей», - сообщил Губернатор.

Полпред Президента Игорь Комаров особо выделил работу Самарской области по развитию системы территориального общественного самоуправления. Именно ТОСы выполняют роль важного связующего звена между гражданами и местной властью. Глава региона Дмитрий Азаров проводит регулярные встречи с активом ТОС, в ходе которых в течение нескольких часов рассматриваются самые насущные и волнующие жителей территорий вопросы.

В ходе совета особо отмечены практики регионов по вовлечению граждан в процесс формирования бюджетной политики – инициативное бюджетирование, самообложение граждан и т.д. В Самарской области это открытое общественное слушание проекта областного бюджета ещё до внесения его в Губернскую Думу, а также региональный проект «СОдействие», который предусматривает софинансирование из бюджета общественных проектов по дополнительному обустройству сел, микрорайонов, улиц, дворов.

С докладом о значении госкоммуникаций для жителей выступил Владимир Табак — генеральный директор АНО «Диалог Регионы», организации, курирующей Центры управления регионами. Он отметил Самарский регион в числе лидеров по скорости реагирования на сигналы из соцсетей. Согласно исследованиям, проведенным АНО «Диалог», в целом по ПФО за 2022 год выросло число граждан, считающих работу органов власти в сети Интернет полезной и значимой, с 38% до 54%. 45% жителей Приволжья замечают обратную связь органов власти в сети. «Это очень высокий показатель, добиться которого можно было только благодаря высокой вовлеченности глав регионов и совместной работе власти и ЦУР», - отметил Владимир Табак. Также Владимир Табак выделил Самарскую область в числе тех регионов, где качественно выстроена работа по ведению личных аккаунтов глав субъектов в соцсетях.

Особое внимание в ходе Совета Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделил поддержке военнослужащих – участников СВО и членов их семей. Именно эта работа сегодня является точкой сборки, центром консолидации общества.

В поддержке военнослужащих и членов их семей активное участие принимает общественность региона. Неформальным общественным центром, где члены семей военнослужащих со всей области могут найти совет, информацию, помощь, стал культурно-социальный фонд «Звезда и лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона. Жены, сестры, матери бойцов при активном участии неравнодушных жителей, поддержке региональных, муниципальных властей, депутатского корпуса ведут сбор дополнительных теплых вещей, дополнительных продуктов, бытовых приборов для участников СВО.

«Фонд стал своеобразным неформальным общественным центром, где члены семей военнослужащих со всей области могут найти совет, информацию, помощь и поддержку. Отдельно отмечу общественное движение «Шьем для наших». Уже сотни людей в Самарской области сегодня шьют, вяжут теплые вещи для бойцов, элементы обмундирования. Похожие задачи выполняют активисты общественного движения «Золотые руки ангела», - отметил Дмитрий Азаров. - Характерным и показательным примером стала родившаяся в регионе инициатива работников предприятий, которые без всяких указаний и рекомендаций со стороны директорского корпуса взяли шефство над семьями мобилизованных. Множатся примеры, когда обычные люди, соседи по дому или подъезду, объединившись, помогают, чем могут, семьям, чьи мужчины сегодня находятся в зоне СВО. Эти инициативы дороги, и каждая из них нуждается в нашей поддержке. Уверен, именно так работа строится во всех регионах».

Не менее важна и поддержка органов государственной власти. В Самарской области первой в стране была создана система социальных паспортов по каждой семье военнослужащего – участника СВО. Паспорта переводятся в цифровой формат, цифровая платформа уже заработала. «Это позволяет адресно выяснять, какая, кому и где нужна помощь, и оперативно ее оказывать. От серьезных юридических или медицинских вопросов до достаточно локальных, таких, например, как заготовка на зиму кормов для скота, устройство ребенка в детский сад», – поделился опытом Глава региона.

В Самарской области разработан еще один важный проект «Возвращение», направленный на реабилитацию и социально-трудовую адаптацию возвратившихся участников СВО. Он был отмечен Агентством стратегических инициатив и готовится к запуску на территории региона. Этот опыт Самарской области по созданию комплексной системы поддержки воинов отметил Глава республики Мордовия Артем Здунов, подчеркнул, что готов применить эти наработки и во вверенном ему субъекте.