«У нас общая история и герои»: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эти дни работает в Республике Беларусь в рамках рабочей поездки, возглавляя делегацию, в состав которой вошли представители министерств и ведомств, депутатского корпуса, крупных компаний региона.



Символично, что официальный визит в Республику начался с церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске на центральной площади столицы страны. Россию и Белоруссию связывают общая история, поколения героев, которые плечом к плечу боролись за правду и независимость, вместе защищали Родину во время Первой мировой и Великой Отечественной войны. Особое значение такая связь времен и поколений приобретает сегодня, когда недружественные государства пытаются переписать ход истории, создать экономическую блокаду путем введения в отношении наших стран беспрецедентных по своему масштабу несправедливых санкций.



Важность укрепления нравственных, культурных и духовных ценностей Губернатор Дмитрий Азаров и Президент Республики Александр Лукашенко обсудили во время встречи. Приветстсвуя делегацию Самарского региона, белорусский лидер подчеркнул: «Вы не просто близкие нам люди. Вы наши люди. Вы приехали в свою Беларусь. Так будет всегда. События последних лет и дней нас в очередной раз убеждают, что нам надо быть вместе, нам нечего делить. Как только начнем делить, нас разделят».



«Нас связывает славная совместная история, крепкая, надежная дружба в настоящем и, уверен, светлое будущее. Единство и согласие российского и белорусского народов не единожды помогали нам справляться с трудностями. Уверен, так будет и теперь. Мы вместе боролись за правду, независимость, за победу над злом. Мы воспитываем нашу молодежь на героических примерах, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Президенту Республики. – У нас огромное количество экономических, гуманитарных связей. Но, наверное, самое ценное – это то, что наш регион и Беларусь связывают сотни тысяч судеб».



Например, маршал Александр Василевский, служивший в 30-х годах в Приволжском военном округе, участвовал в боях за освобождение Беларуси. В Самарской области захоронен Герой Советского Союза Николай Колычев. Он первым на танке Т-34 ворвался в обороняемый немцами Минск, захватил мост через реку Свислочь и не дал врагу его взорвать.



Делегация привезла архивные документы, часть из которых передали родственники, о награждении Николая Колычева званием Героя Советского Союза за освобождение Минска, о присвоении ему звания почетного гражданина Минска, его военный билет, фотографии и многое другое. Эти исторические сведения Дмитрий Азаров передал в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Это крупнейшее национальное хранилище материальных и духовных памятников военной истории. В нем собраны уникальные экспонаты, оружие, военная техника, документы, фотографии, художественные произведения, ярко отражающие те славные и трагические годы.



«Мы чтим память об этом герое-освободителе. У нас общее великое прошлое, дружное настоящее, славное будущее. У нас общая история и общие герои. Поэтому я с удовольствием передаю архивные документы в музей», – сказал Губернатор Самарской области, обращаясь к директору музея.



«Я очень благодарен вам, Дмитрий Игоревич. Мы постоянно пополняем фонды нашего музея. Это происходит благодаря тому, что приходят люди и приносят семейные архивы. Для них это дорогого стоит. Но они понимают, это нужно для того, чтобы сохранить память, историю наших стран и передать эти знания подрастающим поколениям, – отметил директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев, обращаясь к Губернатору. – Переданные вами документы займут достойное место в экспозиции нашего музея».



Дмитрий Азаров пригласил директора и работников музея посетить Парад Памяти, который традиционно проходит в Самаре 7 ноября, в память о Параде 1941 года.



«Это общее прошлое, заветы отцов должны вдохновлять нас на самое тесное сотрудничество, сохранение братства наших народов. И это чувствуется», – резюмировал Губернатор.



В честь воинов, вступивших первыми в Минск 3 июля 1944 года при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков Дмитрий Азаров и все члены делегации Самарской области возложили цветы к памятнику Танку Т-34-85.

Фото: пресс-служба облправительства