Тренировка по кекушинкай-карате стала подарком ко Дню защитника Отечества для самарских волонтёров

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Открытая тренировка состоялись по инициативе активистов партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области

Каратэ начинается и заканчивается вежливостью, спасибо за тренировку говорится в начале и в конце тренировки, так происходит на каждом занятии по кекушинкай-карате в клубе «Сатори», рассказал президент Федерации Шинкекушинкай Самарской области, член общественного совета партпроекта «Детский спорт» в регионе Павел Шор.

Тренировка и показательные выступления спортсменов стали подарком ко Дню защитника Отечества для активистов «Молодой гвардии» и волонтёров партии.

«Ребята активно помогают партпроекту «Детский спорт» в проведении спортивных соревнований и турниров в Самарской области. Специально для них организовали 1,5-часовую тренировку с ведущими инструкторами нашего региона. Разминка, базовые техники и немного эффективных приёмов - и это лишь небольшая часть тренировочного процесса», - рассказал координатор партийного проекта «Единой России» в Самарской области Роман Балтер.

«С удовольствием сам потренировался с мальчишками. После тренировки обсудили с парнями темы СВО, патриотизма, спортивной подготовки и их роста по партийной и карьерной лестнице. Довольные лица и нежелание расходиться - самые лучшие доказательства, что процесс интересен, а результат - достигнут!», - уверен депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

«Для меня это был очень интересный опыт. Было интересно узнать о традициях Шинкекушинкай, попробовать себя в боевых искусствах», - рассказал волонтёр «Единой России» Владислав Ильинов.

«Мне кажется, важно заниматься такими видами единоборств с самого детства, чтобы из наших мальчишек и девчонок вырастали люди с сильным и непоколебимым духом», - поделился впечатлениями о тренировке молодогвардеец Николай Попков.

Напомним, что в начале февраля при поддержке партийного проекта «Детский спорт» в Самаре состоялись всероссийские соревнования по киокусинкай, в которых участие приняли 470 спортсменов со всей страны.