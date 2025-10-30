Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.47
-0.35
EUR 92.25
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант

30 октября 2025 18:20
71
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».

Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».

30 октября Самарская область присоединилась к масштабной федеральной акции — Всероссийскому научно-технологическому диктанту. Ключевой площадкой в регионе, объединившей молодых технологических энтузиастов, стал Приволжский государственный университет путей сообщения.

В аудиториях ведущего транспортного вуза области собрались 78 студентов, чтобы за 50 минут ответить на 25 вопросов, посвященных роли науки и технологий в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Участники диктанта проверили свои знания о прорывных инженерных решениях, медицинских разработках, средствах связи и разведки, которые помогли советскому народу одержать верх над врагом.

«Сегодня мы не просто проверяем знания, мы отдаем дань уважения нашим ученым и инженерам, чей интеллект и изобретательность в суровые военные годы стали таким же грозным оружием, как и танки, и самолеты. Очень символично, что центральной площадкой диктанта в Самарской области выступил университет, чья история неразрывно связана с развитием транспортной системы страны — артерии, питавшей фронт», — отметили организаторы диктанта в регионе.

Самарские студенты оценили содержание заданий и саму идею мероприятия.

«Меня особенно впечатлили вопросы, связанные с радиолокацией и шифрованием. Мы, IT-специалисты, решаем похожие задачи, но с помощью куда более мощных технологий. Осознавать, что такие сложные системы создавались в условиях дефицита времени и ресурсов, — это мощнейшая мотивация», — поделился участник научно-технологичского диктанта, студент СамГУПС.

«Победа ковалась не только в окопах, но и в научных лабораториях. Это заставляет по-новому взглянуть на важность фундаментальной науки и ее прикладного значения для безопасности страны», — добавиляют педагоги вуза.

Организаторы на площадке отметили высокий уровень вовлеченности и серьезный настрой участников.

«Мы видели неподдельный интерес в глазах студентов. После завершения диктанта они не спешили расходиться, горячо обсуждали задания между собой. Это лучшая оценка — живая, неформальная реакция молодежи. Подобные проекты крайне важны для профориентации и формирования кадрового резерва для технологического суверенитета России», — прокомментировал Роман, координатор площадки.

Проведение диктанта в Самарской области стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства промышленности и торговли Самарской области,  регионального отделения Партии, а также министерства образования и науки. Всего в области было зарегистрировано 34 площадки, объединившие более тысячи участников.

Результаты диктанта будут обработаны на федеральном уровне. Лучших участников ждут сертификаты и призы, но, как единогласно отметили студенты ПГУПС, главный приз — это новые знания, гордость за историю своей страны и ясное понимание того, что именно технологии определяют будущее, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.
17 октября 2025, 19:32
300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025. Политика
1278
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
17 октября 2025, 16:35
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии». Политика
1426
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.
14 октября 2025, 14:31
Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек. Политика
828
В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
183
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
212
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
217
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
215
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
223
Весь список