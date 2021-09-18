Талип хазрат Яруллин: обязанность каждого из нас выбрать власть, которая ему по душе

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Сегодня, 18 сентября, продолжается голосование по выборам депутатов в Государственную думу РФ и Самарскую губернскую думу. Люди приходят на избирательные участки с 8 утра.

Свой голос отдал муфтий, председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип хазрат Яруллин. Он пришел на участок вместе с супругой. По его словам, они не пропускают ни одни выборы, поскольку это гражданский долг:

- Каждый человек, живя в стране, должен соблюдать законы, которые в ней установлены. Мы сегодня выбираем власть, которая будет руководить страной и регионом. Хотелось бы, чтобы она была ближе к народу и помогала людям. Обязанность каждого из нас - выбрать власть, которая ему по душе. Если мы будем соблюдать законы, наша страна будет процветать, у людей все будет хорошо. Но в будущем предстоит много сделать. И если депутаты будут вместе с народом, все будет хорошо.

Он отметил, что организация выборов в Самарской области - на высшем уровне:

- У меня на участке КОИБы. Можно точно сказать, что никаких подтасовок и нарушений при подсчете не будет.