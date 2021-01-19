США ввели санкции в отношении строящего "Северный поток - 2" трубоукладчика "Фортуна"

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Власти США во вторник расширили санкции в отношении РФ, в частности рестрикции вводятся против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус", передает ТАСС. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Кроме того, в список санкций внесена базирующаяся в РФ компания "Рустанкер", а также танкеры "Максим Горький" и "Сьерра", которые, по данным Вашингтона, ходят под российским флагом.

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images/ТАСС