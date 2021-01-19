Я нашел ошибку
Главные новости:
Ранее некоторые СМИ сообщили, что астронавты NASA поделились едой с российскими коллегами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс".
Глава полета российского сегмента МКС прокомментировал ситуацию с питанием космонавтов
"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве", — прокомментировала решение министр.
Киркорову запретили въезд в Литву
Первое письменное упоминание о лох-несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке.
Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища
Россия и Белоруссия выступят на неформальной встрече СБ ООН с участием Тихановской
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей.
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за безынициативность в вопросах жилищного строительства
Турция. Стадион "Беллис".
"Крылья Советов" – "Чайка" (Песчанокопское) – 4:3
Санкции также вводятся в отношении судна "Максим Горький" и базирующихся в России компаний "КВТ-Рус" и "Рустанкер".
США ввели санкции в отношении строящего "Северный поток - 2" трубоукладчика "Фортуна"
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре сотрудник ИК подозревается в получении взятки
Самара  -19 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.72
-0.25
EUR 89.21
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Общество
Экономика
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Политика
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Результаты поиска
Мероприятия
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Из Тольятти в Жигули - пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

США ввели санкции в отношении строящего "Северный поток - 2" трубоукладчика "Фортуна"

19 января 2021 19:57
120
Санкции также вводятся в отношении судна "Максим Горький" и базирующихся в России компаний "КВТ-Рус" и "Рустанкер".

Власти США во вторник расширили санкции в отношении РФ, в частности рестрикции вводятся против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус", передает ТАСС. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Кроме того, в список санкций внесена базирующаяся в РФ компания "Рустанкер", а также танкеры "Максим Горький" и "Сьерра", которые, по данным Вашингтона, ходят под российским флагом. 

 

Фото:   Jens Büttner/picture alliance via Getty Images/ТАСС 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
19 января 2021  21:42
"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве", — прокомментировала решение министр.
Киркорову запретили въезд в Литву
"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве", — прокомментировала решение...Политика региона
74
19 января 2021  21:04
Россия и Белоруссия выступят на неформальной встрече СБ ООН с участием Тихановской
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал встречу провокацией. Политика региона
46
19 января 2021  20:39
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей.
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за безынициативность в вопросах жилищного строительства
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей. Политика региона
267
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
3779
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
3624
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
4355
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
580
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
6941
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
5913
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
28698
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
30385
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
30009
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей.
19 января 2021  20:39 
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за безынициативность в вопросах жилищного строительства
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей. Политика региона
209
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году.
19 января 2021  16:20 
Дмитрий Азаров: «В 2020-м от статуса проблемных избавились 16 объектов долевого строительства»
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году. Политика региона
535
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Крещением
19 января 2021  13:37 
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Крещением
Губернатор Самарской области на своей странице в "Инстаграме" обратился к землякам. Социум
433
В Самарской области за сутки на 19 января выявлены 286 заболевших коронавирусом
19 января 2021  13:28 
В Самарской области за сутки на 19 января выявлены 286 заболевших коронавирусом
Общее количество заболевших составило 36872. Здравоохранение
575
Дмитрий Азаров передал работникам образовательных учреждений Самарского региона ключи от 20 новых школьных автобусов
19 января 2021  12:15 
Дмитрий Азаров передал работникам образовательных учреждений Самарского региона ключи от 20 новых школьных автобусов
Полученные машины будут задействованы на 24 школьных маршрутах. Образование
608
Весь список
Акценты
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей.
19 января 2021  20:39 
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за безынициативность в вопросах жилищного строительства
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей. Политика региона
206
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году.
19 января 2021  16:20 
Дмитрий Азаров: «В 2020-м от статуса проблемных избавились 16 объектов долевого строительства»
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году. Политика региона
532
Госавтоинспекция Самарской области информирует
19 января 2021  12:49 
Госавтоинспекция Самарской области информирует
Порядок получения водительского удостоверения, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля. Социум
449
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
462
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
1267
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
2930
Весь список
Новости Тольятти
19 января 2021  14:21
Всего на конкурс было подано 10 063 проекта. В число победителей вошло 2 000 проектов из всех регионов страны.
Тольяттинский проект в числе победителей первого конкурса президентских грантов 2021 года
Всего на конкурс было подано 10 063 проекта. В число победителей вошло 2 000 проектов из всех регионов страны. Новости Тольятти
412
15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
3522
15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
4956
Весь список