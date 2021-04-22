Союз женщин Самарской области: Семья и дети остаются приоритетом государственной политики 

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Беспрецедентные меры поддержки российских семей, озвученные Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 21 апреля, обсудили в региональном Союзе женщин Самарской области. Организация общей численностью почти 12 тысяч человек объединяет 586 «первичек» в городских округах и сельских поселениях региона.

Председатель Союза Наталья Идиятуллина подчеркнула, что президентский курс, направленный на системную государственную политику в области материнства и детства, продолжается:

"Самой неожиданной и приятной новостью стало заявление президента о выплате больничных по уходу за ребенком до 7 лет включительно в размере 100% от заработка вне зависимости от стажа. Это большая радость для матерей, ведь все мы прекрасно знаем, что чаще всего болеют дети дошкольного и младшего школьного возраста. И у многих женщин возникали проблемы, связанные с уходом на больничный", - рассказала она.

Также среди важнейших мер поддержки Наталья Идиятуллина назвала ежемесячные выплаты на детей из неполных семей, по 10 тысяч рублей - ко Дню знаний родителям школьников и будущих первоклассников.

На точечную работу по выявлению наиболее нуждающихся в помощи государства групп населения обратила внимание депутат, член правления регионального Союза женщин Светлана Макушева, которая заявилась для участия в предварительном голосовании «Единой России»:

«Расширен список тех, кому действительно необходима поддержка. К примеру, женщины, воспитывающие одного ребенка, часто обижались, почему меры поддержки распространяются только на многодетные семьи. Сейчас выплаты от государства охватывают практически все группы людей, которые воспитывают детей – это очень важно», - подчеркнула она.

Анна Васильева, председатель Совет ветеранов Союза отметила инициативу президента страны о компенсации путевок в детские лагеря:

«Наша организация не один год добивалась снижения их стоимости, потому что это серьезная нагрузка для родителей. С какой же радостью мы восприняли новость о 50-процентной компенсации», - добавила она.

Депутат городской думы Самары Елена Свиридова поддержала выступивших и подчеркнула, что сейчас задача - в том числе и действующих народных избранников - донести в четкой и доступной форме основные тезисы Послания до жителей. Каждый, кто имеет право на поддержку государства – должен ее получить.