Я нашел ошибку
Главные новости:
Регистрация на конкурс закроется 26 апреля.
Самарская область вошла в ТОП-10: 1505 заявок поступило от региона на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России»
Кассационная инстанция подтвердила также полномочия арбитражного управляющего ООО «Томет» Анатолия Селищева.
«Тольяттиазоту» отказано в удовлетворении иска о банкротстве ООО «Томет»
На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН (Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области.
На кладбище в Сызрани взрывотехники ОМОН уничтожили снаряд времен Гражданской войны
Многодетная мама с активной жизненной позицией сможет отстаивать интересы семей с детьми на уровне региона, уверены общественники.
Союз женщин региона выдвинул Светлану Макушеву для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Ученые поговорили о приоритетных направлениях совместной деятельности.
СамГТУ: Консорциум водородных технологий провел совещание
Это будет жаркая битва.
«Акрон» примет владикавказскую «Аланию»
Минимальные значения доллара и евро на сегодня, достигнутые сразу после сообщений, составляют рубля 75,43 рубля и 90,95 рубля, соответственно.
Рубль резко усилил рост к основным валютам после заявления Шойгу о передислокации войск
Игорь Комаров вручит награды лучшим театральным коллективам, победителям в индивидуальных номинациях, а также призёрам конкурса афиш и плакатов Фестиваля. 
Награждение лауреатов Фестиваля «Театральное Приволжье» покажут в прямом эфире федерального канала
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.42
-0.4
EUR 92.04
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Список избирательных участков Самары

Союз женщин региона выдвинул Светлану Макушеву для участия в предварительном голосовании «Единой России»

22 апреля 2021 17:01
71
Многодетная мама с активной жизненной позицией сможет отстаивать интересы семей с детьми на уровне региона, уверены общественники.

В предварительном голосовании «Единой России» примет участие Светлана Макушева. Кандидатуру депутата Железнодорожного района Самары и многодетной мамы поддержали 22 апреля члены региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области». В случае победы на внутрипартийном отборе она сможет участвовать в выборах в Самарскую губернскую думу.

Председатель регионального Союза женщин Наталья Идиятуллина отметила активную жизненную позицию и характер Светланы Макушевой.

«Это один из самых энергичных членов правления, автор многих социальных проектов, посвященных саморазвитию, переобучению и трудоустройству жительниц нашего региона. Уверена, что Светлане Васильевне под силу представлять интересы женщин, семьи и детей на законодательном уровне. А мы в свою очередь со стороны Союза окажем всевозможную поддержку в работе в случае победы – я не сомневаюсь, у вас все получится», - подчеркнула она.

Наталья Идиятуллина также добавила, что от регионального Союза женщин в предварительном голосовании участвует Елена Сазонова из Тольятти, которая уже зарегистрирована в качестве участника предварительного голосования «Единой России». Она представляет также профсоюзное движение «Автоваза». 

Светлана Макушева – автор масштабного регионального проекта «Фабрика будущих профессионалов», благодаря которому сотни жительниц губернии смогли найти себя, переобучиться и начать свое дело. О совместной работе рассказала один из кураторов проекта Светлана Филиппова.

«Мамы в декрете находятся в определенном вакууме, им не хватает социализации. Они зачастую не видят существующих трендов на современном рынке труда, теряют компетентность. В рамках проекта мы предложили участницам освоить популярные интернет-профессии, пройти профориентацию, повысить квалификацию. Очень важен был и формат общения, когда участницы в общих группах по интересам обсуждали свои цели, первые победы, они давали друг другу советы, консультировали. Это общение продолжается до сих пор», - рассказала она.

Светлана Макушева поблагодарила общественников за поддержку и подчеркнула, что очень важно поднимать на законодательном уровне проблемные вопросы от лица матерей.

«Перед нами стоит много задач: развитие и образование детей, создание полноценной семьи, самореализация. Часто существующие законы отстают от жизни. Поэтому важно привести их в соответствие современным реалиям. Об этом 21 апреля в своем Послании говорил и Президент страны. Сегодня многие женщины по-прежнему находятся в уязвимом положении – это многодетные и одинокие мамы, жертвы домашнего насилия. Здесь еще очень много работы – в этом я и вижу свою основную задачу, если стану депутатом губернской думы», - добавила Светлана Макушева.

По состоянию на 19 апреля в Самарской области для участия в предварительном голосовании «Единой России» официально зарегистрировано 69 человек. Это жители области самых разных возрастов, профессий — инженеры, рабочие, педагоги, врачи, военные, студенты, профсоюзные активисты, волонтеры. Большинство из них представляют на предварительном голосовании свои трудовые коллективы.

Председатель оргкомитета, секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров, говоря об участниках, обратил внимание, что внутрипартийный отбор позволяет найти новых людей с яркими идеями, выдвинуть на передовые позиции тех, кто должен внести свой вклад в будущее Самарской области.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. Подавать заявки на участие можно до 29 апреля на сайте pg.er.ru. Проголосовать за участников смогут все зарегистрированные на территории страны избиратели, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба реготделения партии "ЕР"

 

Теги: «Единая Россия» предварительное голосование

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
22 апреля 2021  13:32
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
217
В Самаре проект строительства станции метро Самарская прошел госэкспертизу
22 апреля 2021  12:52
В Самаре проект строительства станции метро «Самарская» прошел госэкспертизу
Транспорт
169
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
22 апреля 2021  11:05
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
Транспорт
234
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса Лидеры интернет-коммуникаций»
22 апреля 2021  10:33
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Общество
244
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
22 апреля 2021  09:45
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
666
Весь список