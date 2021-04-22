Союз женщин региона выдвинул Светлану Макушеву для участия в предварительном голосовании «Единой России»

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В предварительном голосовании «Единой России» примет участие Светлана Макушева. Кандидатуру депутата Железнодорожного района Самары и многодетной мамы поддержали 22 апреля члены региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области». В случае победы на внутрипартийном отборе она сможет участвовать в выборах в Самарскую губернскую думу.

Председатель регионального Союза женщин Наталья Идиятуллина отметила активную жизненную позицию и характер Светланы Макушевой.

«Это один из самых энергичных членов правления, автор многих социальных проектов, посвященных саморазвитию, переобучению и трудоустройству жительниц нашего региона. Уверена, что Светлане Васильевне под силу представлять интересы женщин, семьи и детей на законодательном уровне. А мы в свою очередь со стороны Союза окажем всевозможную поддержку в работе в случае победы – я не сомневаюсь, у вас все получится», - подчеркнула она.

Наталья Идиятуллина также добавила, что от регионального Союза женщин в предварительном голосовании участвует Елена Сазонова из Тольятти, которая уже зарегистрирована в качестве участника предварительного голосования «Единой России». Она представляет также профсоюзное движение «Автоваза».

Светлана Макушева – автор масштабного регионального проекта «Фабрика будущих профессионалов», благодаря которому сотни жительниц губернии смогли найти себя, переобучиться и начать свое дело. О совместной работе рассказала один из кураторов проекта Светлана Филиппова.

«Мамы в декрете находятся в определенном вакууме, им не хватает социализации. Они зачастую не видят существующих трендов на современном рынке труда, теряют компетентность. В рамках проекта мы предложили участницам освоить популярные интернет-профессии, пройти профориентацию, повысить квалификацию. Очень важен был и формат общения, когда участницы в общих группах по интересам обсуждали свои цели, первые победы, они давали друг другу советы, консультировали. Это общение продолжается до сих пор», - рассказала она.

Светлана Макушева поблагодарила общественников за поддержку и подчеркнула, что очень важно поднимать на законодательном уровне проблемные вопросы от лица матерей.

«Перед нами стоит много задач: развитие и образование детей, создание полноценной семьи, самореализация. Часто существующие законы отстают от жизни. Поэтому важно привести их в соответствие современным реалиям. Об этом 21 апреля в своем Послании говорил и Президент страны. Сегодня многие женщины по-прежнему находятся в уязвимом положении – это многодетные и одинокие мамы, жертвы домашнего насилия. Здесь еще очень много работы – в этом я и вижу свою основную задачу, если стану депутатом губернской думы», - добавила Светлана Макушева.

По состоянию на 19 апреля в Самарской области для участия в предварительном голосовании «Единой России» официально зарегистрировано 69 человек. Это жители области самых разных возрастов, профессий — инженеры, рабочие, педагоги, врачи, военные, студенты, профсоюзные активисты, волонтеры. Большинство из них представляют на предварительном голосовании свои трудовые коллективы.

Председатель оргкомитета, секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров, говоря об участниках, обратил внимание, что внутрипартийный отбор позволяет найти новых людей с яркими идеями, выдвинуть на передовые позиции тех, кто должен внести свой вклад в будущее Самарской области.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. Подавать заявки на участие можно до 29 апреля на сайте pg.er.ru. Проголосовать за участников смогут все зарегистрированные на территории страны избиратели, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"