Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России

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Совет Федерации (СФ) в среду, 8 ноября, одобрил поправки в закон о выборах президента России.

Отмечается, что ранее поправки поддержали Конституционный комитет СФ и комитеты-соисполнители.

В частности, поправки включают в себя уточнения, касающиеся работы СМИ. На заседание избиркомов допустят только тех представителей СМИ, которые осуществляют деятельности по трудовому договору. Кроме того, были введены ограничения по фото- и видеосъемке на избирательных участках в воинских частях. Исключением в таком случае будет работа по согласованию с командиром воинской части. Помимо этого, лица, осуществляющие фото- и видеосъемку, обязаны сохранить конфиденциальность персональных данных.

Правила проведения голосования за рубежом также пересмотрели. По решению руководителя посольства может быть изменена продолжительность и время начала и конца кампании. Также будет реализована возможность ведения реестра «надомного» голосования в электронном виде.

В случае появления судимости у зарегистрированного кандидата необходимо предоставить сведения об этом в письменном виде. Среди прочего предложили установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в стране на единицу продукции, пишут "Известия".