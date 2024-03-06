Совфед одобрил денонсацию соглашения с Британией о вылове рыбы

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В среду Совет Федерации РФ провел пленарное заседание. Сенаторы одобрили закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.

Законодатели сочли, что рыбаки недружественной страны не должны вылавливать морские ресурсы в российских водах. Также это уменьшит присутствие британского флота в Баренцевом море и затруднит ему ведение разведки.

Соглашение между СССР (позднее, РФ) и Соединенным Королевством было заключено 25 мая 1956 года.

Британские рыбаки получили право бросать якорь в определенных зонах Баренцева моря и вести там промысел.

В последние годы соглашение перестало устраивать российскую сторону, так как для Россия отсутствовали "соразмерные выгоды".

Сенаторы убеждены, что отказ Великобритании предоставить россиянам режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле также является причиной денонсации соглашения о добыче водных биоресурсов, пишет Смотрим.