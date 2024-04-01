Состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе

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И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. В нем приняли участие руководители надзорных органов, депутаты Самарской Губернской Думы, представители органов исполнительной власти.



Участники заседания обсудили меры, направленные на недопущение поступления некачественной и фальсифицированной пищевой продукции на потребительский рынок, поставки такой продукции в государственные и муниципальные учреждения региона, меры пресечения при незаконной торговле в сети Интернет.



Врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Евгений Сорокин рассказал, что в рамках мониторинга безопасности пищевой продукции в 2023 году было исследовано 19769 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, и только 2,2% из них не отвечали требованиям нормативно-правовых документов. Это соответствует среднему уровню последних пяти-семи лет.



Роспотребнадзор исследует продукты питания по химическим, микробиологическим, физическим показателям. Наличие в продуктах веществ, способных оказать вредное воздействие на организм, – приоритетное направление проверок. Здесь доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, является минимальной и колеблется от 0,5 до 1,5%. Пестицидов в пищевых продуктах в прошлом году эпидемилоги региона не выявили ни в одной из проб, нитраты – в 9 случаях.



В 2023 году по сравнению с 2022 годом снизилась доля проб продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям безопасности в следующих группах: «кондитерские изделия» на 1,06%, «безалкогольные напитки» на 4,52%, «алкогольная продукция» на 2,43%., «мукомольно-крупяные изделия» на 9,4%. Примерно на уровне прошлого года осталась доля проб в группах продукции «мясо и мясные продукты», «молоко и молочные продукты», «рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, выработанные из них».



Продукция, исследованная на антибиотики, паразитологические показатели, наличие компонентов генно-инженерно-модифицированных организмов, радиологические показатели соответствовала установленным требованиям.

Одним из приоритетных направлений деятельности Роспотребнадзора является выявление на потребительском рынке пищевых продуктов с низкими потребительскими свойствами и фальсифицированных продуктов. В прошлом году такие нарушения были обнаружены в группах «мясо и мясные продукты», «молоко и молочная продукция», «вода, расфасованная в емкости».



В 2023 году не выявлялась продукция, не соответствующая установленным требованиям по физико-химическим показателям, в следующих группах: «птица, яйца и продукты их переработки», «консервы», «соки, нектары, сокосодержащие напитки».

Перечень производителей, в продукции которых выявлены несоответствия требованиям ведомства, размещен на сайте Роспотребнадзора.



Наталья Катина поручила членам комиссии проработать комплекс мер, которые повысят качество продукции, поставляемой в социальные учреждения различного назначения. Некоторые организации отдают это направление на аутсорсинг коммерческим предприятиям. И.о. председателя Правительства поручила усилить контроль за такими компаниями и найти механизмы, которые позволят исключить участие в поставках продуктов в соцучреждения недобросовестных организаций.

Хороший пример такого регулирования – спецсклад. Поставки продуктов питания в социальные учреждения осуществляются через оптово-распределительный центр, который аккумулирует заявки организаций и направляет их в адрес поставщиков. Качество поставляемой на склад продукции тщательно контролируется в лабораториях региональных управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а также в Департаменте ветеринарии Самарской области.



Мария Карелина, руководитель Главного управления организации торгов, отметила, что в настоящее время участниками проекта являются 134 учреждения в 16 муниципальных образованиях области.

Участники заседания обсудили вопросы регулирования торговли промышленными и продовольственными товарами в сети интернет. В 2023 году в Управление Роспотребандзора по Самарской области поступило 7605 обращений по вопросам нарушения прав потребителей, что на 13,8 % выше показателя 2022 года. Сотрудники ведомства связывают это с ростом активности покупателей на маркетплейсах.



Жалобы потребителей связаны, прежде всего, с нарушением сроков доставки товаров, неисполнением обязательств по передаче заказа, несоответствием полученного потребителем товара заказанному, отказом в урегулировании спора о возврате некачественного товара, отказом в возврате денежных средств за товар надлежащего качества (в данном контексте часто упоминаются технически сложные товары). Сотрудники ведомства проводят проверки, помогают гражданам отстоять их права, помогают в составлении претензий и исковых заявлений в суд.

Фото: департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области