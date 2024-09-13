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В пятницу, 13 сентября, в Правительстве региона состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В ней приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, главы ряда регионов страны, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы и областного парламента, главы городов и районов области, представители крупных предприятий региона, общественных и религиозных организаций и объединений. Трансляция мероприятия шла на официальном сайте и в официальном паблике Правительства Самарской области в социальной сети ВКонтакте.

Церемония началась с внесения в зал Государственного флага Российской Федерации, флага Самарской области, Конституции Российской Федерации и Устава Самарской области. Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев вручил Вячеславу Федорищеву удостоверение избранного губернатора региона.

«10 сентября 2024 года постановлением избирательной комиссии Самарской области выборы губернатора Самарской области единогласно признаны состоявшимися и действительными, — отметил Вадим Михеев. — 54,84% избирателей, то есть более 1 млн 300 тысяч, приняли участие в выборах, показав, что им не все равно, кто будет главой региона и как будет развиваться в дальнейшем наш регион. 79,56% избирателей, принявших участие в голосовании, то есть более 1 млн человек, поддержали вашу кандидатуру, Вячеслав Андреевич, высказали свое доверие вам и доверие той стратегии, которую вы планируете реализовать на территории области».

Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона. Знак губернатора – символ высшего должностного лица Самарской области — ему вручил председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, Почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что Самарская область – крупный индустриальный центр, он вносит значимый вклад в экономику страны: «Регион входит в тройку лидеров округа по объемам валового регионального продукта и промышленного производства. В текущем году удалось добиться роста промышленности, объема инвестиций, увеличения реальной заработной платы. Самарская область – один из флагманов научно-технологического развития. По доле инновационной продукции в общем объёме выпуска область входит в топ-10 регионов России. Надо продолжать эффективно работать».

Основным ориентиром, отметил полпред, является достижение национальных целей, определенных Главой государства Владимиром Путиным.

Укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей, модернизация системы здравоохранения, развитие образовательной среды, формирование благоприятного инвестиционного климата, рост сельского хозяйства, — задачи, которые поставил Президент России перед Вячеславом Федорищевым на встрече в августе. «Крайне важна стабильная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые расположены в Самарской области. Необходимо продолжить развитие системы социального сопровождения и поддержки защитников Отечества, содействовать их трудоустройству после окончания службы, в том числе в рамках президентской программы «Время героев» и региональной программы «Школа героев Самарской области», — добавил Игорь Комаров.

В своей речи губернатор Вячеслав Федорищев обратился к присутствующим в зале и ко всем жителям Самарской области, поблагодарил всех, кто принял участие в выборах. «Вы поддержали то, что уже было сделано за три месяца работы, и курс, которым нам предстоит пройти в ближайшие годы. Вы голосовали за процветание Самарской области. Вне зависимости от политических взглядов, у нас всех общая цель — сильный регион. Для меня большая честь — служить жителям Самарской области. Доверие, которое мне оказал Президент России Владимир Владимирович Путин и наши граждане, ко многому обязывает», — отметил руководитель области.

Он также отметил большой вклад неравнодушных жителей в работу над пятилетней Программой социально-экономического развития региона: «По поручению Президента России — а именно такое поручение он мне дал на первой встрече, когда назначал временно исполняющим обязанности губернатора, подготовить программу опережающего социально-экономического развития с опорой на мнение жителей региона, — мы вместе создали выверенную, сбалансированную, учитывающую особенности Самарской области пятилетнюю программу развития региона, обладающего мощным промышленным, научно-образовательным и творческим потенциалом. У нас есть все возможности для того, чтобы стать ключевой точкой роста экономики в Приволжском федеральном округе и опорным регионом страны».

Основных направлений реализации Программы семь, в соответствии с национальными целями развития, поставленными в Указе Президента России. Самое главное при этом — благополучие людей, подчеркнул Вячеслав Федорищев: «Это самое главное, то, чем каждый член Правительства Самарской области, каждый сотрудник муниципального образования, чем мы все с вами будем заниматься. Наша главная задача – сделать так, чтобы все намеченные планы стали реальностью. Мы будем менять ситуацию к лучшему, менять ее по-настоящему. Это реальная, обеспеченная ресурсами цель».

Важнейшим и безусловным долгом каждого Вячеслав Федорищев считает всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. «Основная миссия, как и во все периоды нашей истории, как и в годы Великой Отечественной войны, Самарской области – это надежный тыл для нашей армии, для наших бойцов, и мы всем должны подставить плечо. Каждый воин должен быть уверен, что его любят и ждут домой, что его семья не осталась без поддержки. Будем помогать от всего сердца, сплотившись, всенародно, как умеют в нашей стране!» — подчеркнул он.

Обращаясь к жителям региона, губернатор Самарской области призвал всех к совместной работе: «Давайте вместе делать Самарскую область самым благополучным, технологически развитым, передовым регионом России! Со своей стороны – как избранный губернатор — обязуюсь приложить к этому все свои силы, знания и возможности».

Вячеслав Федорищев уверен: регион заслуживает быть в лидерах, «но не по показателям рейтингов, а по-настоящему, чтобы жизнь была на самом высоком уровне».

«Принимать ответственность за судьбу самарской земли — значит отвечать за благополучие каждого жителя. Мы будем работать серьезно, основательно, по-государственному, при этом с душой и вниманием относясь к каждому человеку, к каждому вопросу. 3 июня, стоя в этом зале, я сказал вам – я не подведу. Сейчас по итогам трех месяцев работы могу сказать от всей нашей команды, команды, которой мы стали со всеми, кто сейчас в этом зале, со всеми, кто работает с нами, скажу от всех нас – мы не подведем жителей Самарской области. За работу», — заключил он.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников от всего депутатского корпуса сердечно поздравил Вячеслава Федорищева с избранием на пост губернатора: «За это время Вячеслав Андреевич сделал многое, работал по максимуму, без выходных. Встречался с жителями, посещал промышленные предприятия, объекты образования и здравоохранения, сельские районы. Вникал во все проблемы региона, быстро понимал ситуацию и принимал решения. Самое главное, что люди ему поверили. Они поддержали Президента России Владимира Владимировича Путина, который поручил Вячеславу Андреевичу возглавить регион. Результатом этой большой работы стала программа социально-экономического развития до 2029 года. Этот важный для Самарской области документ был разработан совместными усилиями исполнительной, законодательной ветвей власти, всех муниципальных образований и с учетом мнения жителей региона. Программа очень серьезная, очень ответственная, я желаю нашему губернатору здоровья и сил, чтобы выполнить все намеченное».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области