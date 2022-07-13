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После продолжительной болезни на 62-м году жизни скончался Владимир Бакулин, заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия», начальник отдела партийного строительства.

«Для всего Самарского регионального отделения, для коллектива Регионального исполнительного комитета, для всех, кто знал этого замечательного человека, это - невосполнимая утрата», - сообщает пресс- служба Самарского реготделения партии.

Владимир Бакулин родился в городе Армавир Краснодарского края, В 1982 году закончил Куйбышевский государственный университет.

В 2008 году он стал членом партии «Единая Россия», а в 2009 году началась его трудовая деятельность в Региональном исполнительном комитете Самарского регионального отделения Партии в качестве заместителя руководителя регионального исполкома, начальника отдела организационной работы. В 2021 году Владимир Борисович возглавил отдел партийного строительства.

Незаурядные организаторские качества Владимира Борисовича, его богатый жизненный и профессиональный опыт, умение работать с людьми всегда вызывали заслуженное уважение коллег и партийцев.

Он пользовался заслуженным уважением, авторитетом и любовью коллег. Владимир Борисович был настоящим профессионалом, отличным организатором, замечательным человеком, отмечают коллеги.

Глава региона, секретарь Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Владимира Бакулина.

«Трудовая деятельность Владимира Борисовича неразрывно связана с развитием нашего региона. На протяжении долгих лет он активно участвовал в общественно-политических процессах, взаимодействовал с органами власти всех уровней и общественными организациями губернии.

Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами Владимира Борисовича Бакулина мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате.

Светлая память о нем – настоящем партийце и истинном патриоте Самарского края – навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в обращении главы региона, Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова.

Руководитель фракции "Единой России" в Самарской губернской думе Александр Живайкин выразил соболезнования родственникам Владимира Бакулина.

«Ушел из жизни прекрасный человек, посвятивший все силы служению людям. Разносторонний, интеллигентный, ответственный и мудрый руководитель, неравнодушный к заботам и проблемам своих коллег. Всецело преданный делу, добрый и отзывчивый. Владимир Борисович был талантливым руководителем, который навсегда вписал свое имя в историю партии «Единая Россия».

С особой теплотой о нем будут вспоминать однопартийцы, все местные отделения партии региона, члены фракции «Единая Россия», ведь нас всегда связывали не только деловые, но и дружеские отношения. Разделяю горечь невосполнимой утраты и передаю всем близким и родным Владимира Борисовича слова искреннего сочувствия и поддержки", - отметил руководитель фракции единороссов в региональном парламенте Александр Живайкин.

Прощание с Владимиром Борисовичем Бакулиным состоится в четверг, 14 июля, с 11:00 до 12:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская 108, Похоронный дом N 1, зал № 3 (в районе Дома молодежи).

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"