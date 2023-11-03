Ситуация на улице Финской в Самаре взята на контроль

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ЖКХ остаётся проблемным вопросом областной столицы. Тем более в той части города, где есть индивидуальное жилое строительство.

Незаконченные коммунальные и дорожные работы в частном секторе на улице Финской в Самаре уже стали причиной для серьёзных волнений жителей, а теперь могут стать и поводом для обращения в правоохранительные органы.

Разрыт трубопровод возле домов № 62-82, окончания ремонтных работ ждали в середине октября, но до сих пор не окончен. Местные жители говорят, что асфальт вскрыли ещё в сентябре, чтобы устранить порыв на линии водоснабжения.

Специалисты местного отделения партии выяснили, что работы велись подрядчиками от Института ФИАН. Ситуация усложняется тем, что в некоторых домах вода была поведена поверх теплотрассы и их трубы просто убрали. Вопрос по колодцам и выгребным ямам пока тоже остаётся открытым, все раскопано и машина не может подъехать и откачать, резюмируют специалисты коммунальных служб.

Ситуацию взял на контроль глава Октябрьского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Радько.

«К решению вопроса также подключилась административная комиссия и прокуратура. На еженедельных совещаниях в городской администрации эта ситуация известна, ищем пути решения. Надеемся, что до наступления постоянных минусовых температур подрядчики работы завершат», - отметил Сергей Радько, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"