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Школьников начнут ставить на учет из-за буллинга.



Соответствующий законопроект хотят утвердить до конца текущего года. Он предполагает подготовку педагогов и наказание учеников: если школьника поймают на травле сверстников несколько раз, то он попадет на учет, рассказали в Госдуме, сообщает "Газета.Ru" в Телеграм .



Депутат Артем Метелев рассказал, что главная цель этих мер — предотвращение замалчивания происходящего. В качестве примера он привел недавний случай, когда подросток напал на сверстников с ножом из-за многолетнего буллинга.



«Восемь лет все это видели, но никто ничего не делал», — заключил Метелев.

Фото: freepik.com