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Сенатор Марина Сидухина провела личный приём граждан в Самаре

17 октября 2024 10:33
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Сенатор Марина Сидухина провела личный приём граждан в Самаре
Обращения жителей губернии были рассмотрены в рамках региональной недели представителя Самарской области в Совете Федераций.
 

Студентка 3 курса юридического факультета Самарского госуниверситета Арина пришла к сенатору Марине Сидухиной выяснить, как и какие региональные законодательные инициативы попадают на рассмотрение в Совет Федераций. Но главной была личная просьба: девушка хотела бы попробовать свои силы в молодёжной политике, а возможно, где-то ещё.

«Нужно учиться у опытных, у лучших, потому что хочется набираться опыта, хочется погружаться в серьёзную работу, потому что я учусь в юридическом уже на третьем курсе Хочется смотреть в своё будущее, хочется попробовать себя везде, хочется быть полезной и показать весь свой потенциал», - считает Арина.

Марина Геннадьевна предложила девушке для начала войти в кадровый резерв молодёжного парламента при городской или Губернской думе, а в дальнейшем -  рассмотреть и стажировку по законодательному профилю.

Самарчанка Ольга - юрист с достаточным опытом работы на государственной службе, но никак не может найти работу по специальности, хотя постоянно повышает свою квалификацию,  проходит профильное обучение и переподготовку. В настоящий момент стоит на учёте в службе занятости, но хотела бы продолжить трудовую деятельность.

Решила обратиться за советом по трудоустройству к сенатору. Марина Сидухина рекомендовала Ольге стать участницей региональной программы «Кадросфера», инициированной при Правительстве Самарской области.

«Вы обладаете достаточным потенциалом. Уверена, что с вашим  профессионализмом и опытом, вы обязательно найдёте применение.  Сейчас обновляется и заново формируется кадровый состав многих министерств и ведомств, городской администрации, стоит попробовать ещё», - считает сенатор. Этот вопрос Марина Геннадьевна будет держать на контроле.

На приём к сенатору - и к координатору проекта партии «Единая Россия»  «Крепкая семья» Марине Сидухиной - пришёл руководитель Межрегионального молодёжного общественного движения «Поколение 2020» Дмитрий Шмелев.

Итогом совместной работы активистов движения и социально ответственного бизнеса стала реализация проекта «Ни шагу назад».  Он направлен на адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот - воспитанников социальных учреждений Самары: «Ровесник», «Иволга» и Центр имени Б.П. Фролова. Взрослые участники проекта не только стали настоящими наставниками для детей-сирот, но и  продолжают их сопровождать во взрослой жизни, поддерживая их стремление в получении образования, в построении карьеры и совершенствования в профессии.

Сейчас в планах Дмитрия - организация команды КВН для ребят из социальных учреждений, помощь для воспитанников в получении высшего образования и масштабирование проекта.

«Будем работать над возникающими вопросами совместно. Требуется тщательная проработка и отработка механизма взаимодействия с органами исполнительной власти и профильными ведомствами. Конечно же, обязательно поддержим начинания активистов «Поколения 2020» в рамках партийного проекта «Крепкая семья», и попробуем привлечь ещё больше заинтересованных людей», - поделилась Марина Сидухина.

Теги: Единая Россия

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