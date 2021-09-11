Сегодня губернатор Дмитрий Азаров на самарской земле принимает делегацию из Южной Осетии

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Самарская область в последние недели стала центром внимания со стороны руководителей федеральных министерств и ведомств.

Интерес к региону проявляют и представили зарубежных стран. Сегодня, 11 сентября, Губернатор Дмитрий Азаров на самарской земле принимает делегацию из Южной Осетии. Ее возглавил Президент Анатолий Бибилов. Глава Республики примет участие в торжествах, посвященных 435-летию Самары.

«Мы очень рады гостям, особенно в праздничные для нас дни. И уже завтра мы вместе с вами откроем «Парк дружбы народов». Это событие приурочено к Дню города Самара. Я искренне вас благодарю, что нашли время и разредили с нами этот праздник, - обратился Дмитрий Азаров к Президенту Южной Осетии. - «Парк дружбы народов» символизирует собой по-настоящему добрые, братские отношения между людьми разных национальностей, которые испокон веков живут здесь, на берегах Волги. Мы горды тем, что у нас никогда не было никаких национальных конфликтов, мы действительно живем большой дружной семьей».

Глава региона поблагодарил руководителя Союза народов Самарской области Ростислава Хугаева за огромный вклад в укрепление дружбы, сохранение традиций разных народов. «Парк дружбы народов» появился во многом благодаря его трудам, стараниям и благотворительной деятельности. Я искренне за это его благодарю», - добавил губернатор.

Президент Республики Анатолий Бибилов поблагодарил Дмитрия Азарова за приглашение в регион.

«Я не первый раз в вашем регионе, и знаю о теплых межнациональных отношениях, которые сложились в Самарской области, - отметил глава государства. - Благодаря Ростиславу Ерастовичу руководители диаспор приезжали в Осетию, чтобы увидеть ее и изучить. Очень рад, что наши партнерские связи расширяются».

«Я счастлив, что родился в Осетии, выучился там - у меня были великолепные преподаватели, которые научили добру, человеческому отношению друг к другу. Осетия и Самара – это мое. Мне 70 лет скоро будет, и все что смогу, я и дальше буду делать, чтобы между людьми было взаимопонимание», - отметил Ростислав Хугаев.

Во время встречи губернатор Самарской области отметил готовность региона к укреплению и наращиванию сотрудничества между Самарской областью и Республикой Южная Осетия. Прежде всего, это касается укрепления культурных и образовательных связей. «У нас есть серьезный фундамент, и мы готовы укреплять культурные связи. Мы видим потенциал сотрудничества по образовательным программам - с учетом нынешних условий, когда все большее развитие получают информационные технологии, в том числе, дистанционное обучение. Уверен, это может дать дополнительный импульс», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Безусловно, в приоритете и развитие экономических связей. В настоящее время Самарская область осуществляет экспортные поставки в Республику минерального топлива, промышленного оборудования и наземного транспорта. Только за семь месяцев текущего года внешнеторговый оборот уже превысил 3,73 миллионов долларов США.

«Мы рады тому, что за последние годы у нас в 4 раза увеличился товарооборот. И это точно не предел. Уверен, что товары Южной Осетии будут востребованы у жителей Самарской области, а продукция, которая производится на территории нашего региона, - в Республике», - акцентировал Дмитрий Азаров. Важно отметить, что область открыта для создания совместных промышленных предприятий, привлечения на свою территорию иностранных инвестиций. В регионе созданы одни из лучших условий для ведения бизнеса.

«У нас есть возможность расширения и экономических, и культурных, и образовательных связей, - подтвердил Анатолий Бибилов. - Более того, в Южной Осетии сейчас развивается производство, которое без сомнения будет востребовано здесь, в Самаре, и в области в целом. Я думаю, что мы эти вопросы с вами еще обсудим и, уверен, найдем точки соприкосновения».

Президент Южной Осетии поздравил губернатора и всех жителей Самары и области с 435-летием областной столицы. «Я уже сейчас нахожусь в предвкушении того, что будет великолепно и ярко проведен этот праздник. И я с удовольствием приму участие во всех мероприятиях. Уверен, что мой визит будет насыщен и культурными мероприятиями, и деловыми разговорами, которые мы с вами наметили», - добавил Анатолий Бибилов.

«Благодарю вас за поздравление. Мы постараемся, чтобы вы во время своего визита больше узнали о самарской земле», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба облправительства