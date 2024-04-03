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Самарский губернатор встретился с главой ЛНР

3 апреля 2024 12:28
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Самарский губернатор встретился с главой ЛНР

Губернатор Дмитрий Азаров в ходе командировки в новые регионы встретился с Главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Стороны обсудили ключевые направления совместной работы и дальнейшего сотрудничества регионов. Также участие в беседе принял Гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

«Для меня было важно заехать поприветствовать вас и в вашем лице жителей Луганской Народной Республики – людей абсолютно героических, потому что вы стоите здесь на передовой за всю Родину. А в героизме, самоотверженности людей я имел возможность убедиться. Бывал не раз в Старобельске, Сватово и других территориях», – отметил Губернатор Самарской области.

«Мы рады вас приветствовать на территории Луганской Народной Республики. Мы всегда рады гостям», – отметил Леонид Пасечник.

Глава ЛНР подчеркнул, что сегодня буквально все регионы России включены в работу по восстановлению мирной жизни Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Общими усилиями восстанавливаются детские сады, школы, больницы, учреждения социального обслуживания населения, дороги, благоустраиваются общественные пространства. Свой вклад вносит и Самарская область.

«Независимо от распоряжений и заключенных официальных соглашений, мы оказываем помощь и поддержку Сватовскому району, где стояла наша 2 Гвардейская общевойсковая армия, – отметил Дмитрий Азаров. – Наши земляки, жители, защитники Родины из Самарской области и других регионов Поволжья особо отнеслись к местам дислокации, к этому району. В первую очередь там сконцентрировали свои усилия. Но официально побратимские связи мы установили с городом Снежное Донецкой Народной Республики. Как к родным относились к двум муниципалитетам – Снежному и Сватовскому району».

«Дмитрий Игоревич, спасибо вам большое за ваше участие в нашей Победе, за участие в восстановлении Донбасса. Нам помогают все регионы – не только те, которые определены шефами, выполняя распоряжения в рамках решения, принятого нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Нам помогает вся страна сегодня, мы это чувствуем. И мы, как часть страны, выполняем стоящие перед нами задачи, стараемся их выполнять честно, с достоинством и честью. Уверен, что у нас вместе все получится».

Глава самарского региона отметил, что в Луганске он побывал в мае 2022 года. Затем в ходе командировок неоднократно посещал город. Поэтому изменения, которые произошли в последние годы, очень заметны. «Изменения, которые происходят, очень заметны даже человеку, который часто здесь бывает: по дорогам, по коммунальной, инженерной инфраструктуре. Уверен, что это отмечают и жители. Понятно, что есть помощь, но совершенно очевидно, что без верных управленческих решений здесь на месте этого ничего не было бы реализовано», – уверен Дмитрий Азаров.

«Мы сегодня вместе, мы неразрывны, мы единая семья и об этом свидетельствуют результаты, положительные перемены, которые вы можете видеть на территории нашей Республики, в том числе на фронте. И, я уверен, это только начало, мы на правильном пути, и однозначно нас ждет успех», – считает Глава ЛНР.

Губернатор Самарской области отметил, что прошлым летом в регионе отдыхали дети не только из города-побратима Снежное ДНР, но и Сватовского района Луганской Народной Республики. Напомним, в рамках летней оздоровительной кампании 495 детей из Снежного и Сватово отдохнули в лагерях Самарской области, еще 98 детей из Донецка приезжали на Волгу в осенний период. 52 ребенка смогли побывать на Параде Памяти 7 ноября и 48 детей стали участниками новогодних мероприятий. Кроме того, 410 ребят приняли участие в трех образовательных сменах Самарского государственного социально-педагогического университета и еще 141 ребенок – в рамках смен, организованных Поволжским государственным университетом сервиса.

Дмитрий Азаров также поблагодарил Леонида Пасечника за поддержку военнослужащих из Самарской области, дислоцированных на территории ЛНР. «Леонид Иванович, я хочу вас отдельно поблагодарить за поддержку наших бойцов, которые здесь несут службу, воюют, защищают Родину на рубежах Луганской Народной Республики. Знаю, что власти ЛНР, вы лично уделяете внимание для создания бытовых условий для военнослужащих, инженерной инфраструктуры. Леонид Иванович, это заметно и в армейских коллективах отмечается», – обратился губернатор.

Глава Луганской Народной Республики отметил, что только сообща можно добиваться любых целей и решения самых сложных вопросов. «Мы рады тому, что сегодня мы все вместе, одним фронтом, единой семьей громим врага по всем направлениям, – подчеркнул Леонид Пасечник. – Мы вместе и Родина у нас одна. В нашей Победе мы не сомневаемся ни на минуту».

Фото: пресс-служба Администрации Главы ЛНР

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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