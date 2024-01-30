Самарский доброволец  пополнил ряды подразделения ГРОМ-КАСКАД

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Максим – доброволец со стажем: во время пандемии помогал врачам, с начала гуманитарной миссии на Донбассе и спецоперации поддерживал вынужденных переселенцев, собирал гуманитарные грузы для жителей республик ДНР и ЛНР. Затем самарец отправился в Запорожскую область, где работал в центре гуманитарной помощи.

Недавно Максим принял важное решение в своей жизни - он отправился добровольцев в зону СВО в составе отряда ГРОМ-КАСКАД.

«Раньше это был отряд добровольцев партии и «Боевого братства», который занимался аэроразведкой вместе с другими подразделениями БАРС. Сейчас подразделение ГРОМ «Каскад» входит в состав Военно-космических сил России. Командует отрядом депутат Госдумы Олег Колесников В бригаде служат депутаты Госдумы, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты», рассказал Максим.

Макс - очень отзывчивый человек, добрый, с обостренным чувством справедливости, рассказали друзья и коллеги добровольца по «Молодой Гвардии». Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» экипировало своего волонтёра всем необходимым для прохождения службы в зоне специальной военной операции.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации доставила уже более 80 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы – от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой было собрано более 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"