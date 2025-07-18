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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самарские единороссы выдвинули кандидатов в городскую Думу

18 июля 2025 21:48
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Самарские единороссы выдвинули кандидатов в городскую Думу
Состоялся первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». В нем принял участие партийный актив под руководством Секретаря Самарского регионального отделения – Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Главным итогом Конференции стало выдвижение кандидатов для участия в предстоящих выборах депутатов Думы городского округа Самара восьмого созыва.
 

Региональное отделение партии «Единая Россия» выступает за открытое и демократичное выдвижение кандидатов, которые готовы предложить городу свои идеи, опыт и энергию для решения насущных задач. На Конференции партийцы поддержали выдвижение коллег по всем 37 городским округам.

Все прошли предварительное партийное голосование. Среди победителей участники и ветераны СВО, врачи, юристы и историки, предприниматели и инженеры, педагоги и волонтёры - люди с активной жизненной позицией, инициативные общественники и молодёжные лидеры.

«Не снижайте темп. Ваша искренность, честность, открытость и доступность для людей, реалистичность ваших предвыборных планов и программ должна стать основой избирательной кампании. А когда люди поддержат, когда проголосуют за вас, помните: вы - проводники между жителями и властью. Депутат - это не должность, не статус, не синекура. Это ежедневная работа с людьми на всех уровнях. Важно быть готовыми к этой работе. Тогда и результаты не заставят себя ждать. Нам всем: исполнительной и законодательной ветвям власти нужно обеспечить», - напутствовал кандидатов Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев.

Кроме того, на Конференции утвердили атрибутику предстоящей избирательной кампании и уполномоченных представителей на весь выборный цикл.

Следующим этапом станет представление избирателям программы действий и участие в предвыборных дискуссиях, а также сбор от жителей предложений в народную программу партии, которую презентуют на Втором этапе региональной Конференции партии «Единая Россия».

Параллельно с работой Конференции в Струковском саду Самары прошел первый фестиваль партийных проектов. Задача перезагрузки партийных проектов была поставлена Секретарем Самарского регионального отделения – Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым на Конференции в ноябре 2024 года. За это время обновили составы координаторов и общественных советов партийных проектов, выпустили материалы по партийным проектам и провели множество мероприятий, встреч, круглых столов и масштабных акций. Жители и гости города смогли увидеть промежуточные результаты этой работы на первом фестивале партийных проектов.

Теги: Единая Россия

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