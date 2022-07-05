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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самарские единороссы определились с кандидатом на довыборы в губернскую думу

5 июля 2022 10:26
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Самарские единороссы определились с кандидатом на довыборы в губернскую думу

В Самарскую губернскую думу на довыборы от партии «Единая Россия» по Красноярскому одномандатному округу №14 пойдет Михаил Смирнов. Таковы итоги тайного голосования, которое состоялось на заседании в Самарском региональном отделении партии в понедельник, 4 июля, под председательством секретаря реготделения партии, главы региона Дмитрия Азарова.

«Главное конкурентное преимущество Единой России состоит в том, что партия всегда настроена на народную волну. Это наша принципиальная позиция, сверять ход нашей работы с людьми, советоваться с ними по всем ключевым вопросам развития страны, региона, социально-экономической политики», - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, все потенциальные кандидаты от партии обязательно проходят через процедуру предварительного голосования, в ходе которого они должны заручиться поддержкой будущих избирателей: «Мы с вами не понаслышке знаем, что это весьма серьезная проверка. Если человек прошел ее успешно, значит действительно достоин побороться за мандат народного представителя в парламенте любого уровня».

Дмитрий Азаров напомнил, что в предварительном голосовании по кандидатам от партии в различные представительные органы власти участвовали 47 претендентов, в среднем по 3 на одно место. Свои голоса отдали более 10 тысяч жителей губернии.

«Тем самым мы продемонстрировали еще раз свой высокий уровень электоральной открытости и приверженности демократическим принципам партии, которую не может показать ни одна другая политическая сила. Губернии нужны депутаты, которые своей работой будут объединять общество. В этот период это важно. как никогда. Сегодня необходимо максимальное и целенаправленное объединение усилий всех ветвей власти, общественных институтов, бизнеса, каждого патриота и гражданина для успешного выполнения задач специальной военной операции и всех задач по развитию экономики», - подчеркнул секретарь регионального отделения партии.

В Красноярском избирательном округе № 14 необходимость довыборов возникла после того, как избранный от этого округа Андрей Кислов был выбран сенатором и стал представлять интересы Самарской области в Совете Федераций. 

Представлявший интересы округа ранее член Президиума Регионального политического совета Андрей Кислов, уверен в новом кандидате, который пришел ему на замену: «Михаил Андреевич - человек очень порядочный, мы с ним работали в «Межрегионгазе», я его знаю лет 15. Я уверен, у него все получится».

«Решение президиума для меня очень почетно, но и налагает на меня большую ответственность. Я благодарен жителям, которые оказали мне поддержку в ходе предварительного голосования. Ту высокую планку, которую Андрей Игоревич задавал все годы своей работы, я постараюсь поддержать, если жители меня поддержат на выборах», - заявил кандидат в депутаты Самарской Губернской Михаил Смирнов

Первый заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России» Виктор Кузнецов отметил, что члены президиума просто не могли по-другому проголосовать, потому что в ходе предварительного голосования сами жители поддержали Михаила Смирнова. 

Что касается выдвижения кандидатов в местные собрания представителей, где осуществляются довыборы, Виктор Кузнецов обратил внимание на то, что из 44 кандидатов только двое старше 60 лет.  Самому молодому кандидату 25 лет, и в целом, молодая смена активно себя здесь проявила, считает Виктор Кузнецов.

Напомним, что Единый день голосования пройдет в регионе 11 сентября. О своем намерении участвовать на предстоящих довыборах в ближайшие дни – до 8 июля - должны заявить представители и других партий региона.

Справочно: 

Михаил Смирнов родился в 1982 году в Санкт-Петербурге, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2004 году начал работу в ОАО "Газпромрегионгаз", с 2007 года – в ООО "Газпром межрегионгаз", с 2013 года занимал руководящие должности в организациях – государственных заказчиках по строительству линейных объектов. Женат, воспитывает двоих детей.

На предварительном голосовании партии, которое проходило с 23 до 29 мая 2022 года, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Михаил Смирнов набрал наибольшее число голосов по округу. За него проголосовало 7 913 человек из 9 325 голосовавших. Михаил Смирнов в настоящий момент возглавляет «ООО «Газпром межрегионгаз Самара».  Должность генерального директора компании он занял 1 сентября 2021 года

 

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

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