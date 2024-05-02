В Самаре менеджер маркетплейса для хищения смартфонов использовал имена известных писателей

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В полицию за помощью обратился представитель одного из маркетплейсов, который сообщил, что при проведении инвентаризации на одном складов сотрудниками компании обнаружено хищение товарно-материальных ценностей. Согласно представленным документам общий ущерб от противоправных действий злоумышленника составил свыше 280 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников компании, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, изъяли и изучили документацию, составили и довели до личного состава ориентировку на розыск похищенных смартфонов, проверили места вероятного сбыта похищенного. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска предположили, что к хищению причастен менеджер пункта выдачи – ранее не судимый 22-летний житель Самары.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник, используя служебное положение, будучи материально ответственным лицом, в августе прошлого года через торговую площадку, используя в качестве псевдонимов имена известных писателей, заказывал смартфоны. Когда товар приходил на пункт выдачи, он, не оплачивая посылку, указывал статус «возвращено на склад» и забирал покупку. В дальнейшем реализовывал имущество через ломбарды.

В отношении злоумышленника возбуждены пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».