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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске наркозакладчик получил 9 лет лишения свободы

2 мая 2024 10:26
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В Жигулевске наркозакладчик получил 9 лет лишения свободы

В октябре прошлого года сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что судимый за незаконный оборот наркотиков житель Жигулевска причастен к сбыту запрещенных веществ.

В ходе проверки информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Жигулёвску возле жилого дома в одном из микрорайонов города задержали 30-летнего безработного мужчину.

При личном досмотре в квартире задержанного и в организованных им тайниках-закладках в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли наркотические вещества.

Как пояснил задержанный оперуполномоченным, изъятое наркотическое средство он приобрел через сеть Интернет и планировал сбывать через тайники-закладки, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Жигулёвский городской суд Самарской области, изучив материалы, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал местного жителя 1993 года рождения виновным  в совершении восьми преступлений, совершенных против здоровья населения и общественной нравственности. И, с учётом всех обстоятельств по делу, назначил ему наказание в виде  девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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