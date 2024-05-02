С 3 по 5 мая состоятся «Большие гастроли» Воркутинского драматического театра имени Б. А. Мордвинова в Самару

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С 3 по 5 мая 2024 года состоятся «Большие гастроли» Воркутинского драматического театра имени Б. А. Мордвинова в г. Самару, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдут показы спектаклей «Милые бранятся – только тешатся!» (12+), «Пегий пёс, бегущий краем моря» (16+) и «Волшебная лампа Аладдина» (12+).

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Воркутинский драматический театр имени Б. А. Мордвинова – один из немногих театров в России за Полярным кругом и один из самых северных в мире, с уникальной историей. Он создан как театр «Воркутстроя» НКВД СССР в разгар Великой Отечественной войны на несколько месяцев раньше, чем посёлок Воркута обрёл статус города. Приказ о создании театра появился 8 августа, а открытие первого сезона состоялось уже 1 октября 1943 года, премьерным спектаклем стала оперетта И. Кальмана «Сильва». Театр создавался как музыкально-драматический и вобрал в себя цвет профессионалов театрально-исполнительского искусства СССР той эпохи: почти половина артистов первой труппы были заключёнными ГУЛАГа. Его первый художественный руководитель и главный режиссёр Борис Аркадьевич Мордвинов на тот момент также отбывал наказание по 58-й статье. До своего ареста Мордвинов, лучший и любимый ученик К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, был главным режиссёром Большого театра, преподавателем ГИТИСа и профессором Московской консерватории, заслуженным артистом РСФСР. В 1952 г. Воркутинский музыкально-драматический театр стал драматическим, в 1956 г. перешёл в ведение Министерства культуры Коми АССР. В 2019 г. театру присвоено имя его основателя Бориса Аркадьевича Мордвинова.

Ныне ВДТ имени Б. А. Мордвинова свято хранит память о своем рождении и становлении, живёт и развивается. В его текущем репертуаре – около 40 разножанровых спектаклей по классическим и современным авторам. С 2017 г. при ВДТ работает Молодежная студия «Театр-Дом», воспитанники которой активно участвуют в ряде постановок театра, учатся на мастер-классах специалистов театрального искусства, ежегодно поступают в театральные колледжи и вузы страны. Несмотря на сложные природно-климатические условия Воркуты, её отдаленность от «Большой земли» и отсутствие других дорог, кроме железной, очень компактный штат, театр регулярно готовит премьеры, ездит на гастроли по Республике Коми и другим городам России, участвует в самых различных фестивалях и получает на них награды.

– Несмотря на то, что за 80 лет своего существования наш театр очень много гастролировал по всему СССР, а затем России, информации о его выступлениях в Куйбышеве, ныне Самаре, найти не удалось. По крайней мере, в последние полвека мы точно туда не ездили. Таким образом, нынешние гастроли Воркутинского драмтеатра в этот город – по всей видимости, первые в его истории. В федеральной программе «Большие гастроли» наш театр участвует уже второй раз: первый раз мы так съездили на север, в близкий к нам Салехард в сентябре 2019 года. И вот сейчас поедем на юг: из полной снега, морозной Воркуты переместимся туда, где уже наступило настоящее лето! Для нас очень почётно и ответственно не просто вновь войти в программу «Большие гастроли», но и выступить на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького – одного из старейших драматических в России, театра с более чем 170-летней богатейшей историей. Мы, конечно, волнуемся, тщательно готовимся и очень ждём встречи со зрителями Поволжья, которым покажем одни из своих самых новых и лучших постановок! – комментирует предстоящую поездку директор ВДТ имени Б. А.Мордвинова Елена Пекарь.