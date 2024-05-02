С 3 по 5 мая состоятся «Большие гастроли» Воркутинского драматического театра имени Б. А. Мордвинова в Самару

Я нашел ошибку
Главные новости:
В прошлом месяце в бюро находок «СамараАвтоГаз» обращались более 70 раз
В прошлом месяце в бюро находок «СамараАвтоГаз» обращались более 70 раз
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
Работы пяти художников Самарского политеха будут опубликованы в межрегиональной арт-энциклопедии
Работы пяти художников Самарского политеха будут опубликованы в межрегиональной арт-энциклопедии
В Самарском государственном институте культуры прошел I Всероссийский фестиваль современного танца «Грани смысла»
В Самарском государственном институте культуры прошел I Всероссийский фестиваль современного танца «Грани смысла»
С 27 апреля по 1 мая сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области выявлено 102 пьяных водителя
С 27 апреля по 1 мая сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области выявлено 102 пьяных водителя
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей
В Волжском районе автомобилистка сбила 7-летнюю девочку
В Волжском районе автомобилистка сбила 7-летнюю девочку
В Отрадном водитель сбил женщину, которая шла на "зеленый"
В Отрадном водитель сбил женщину, которая шла на "зеленый"
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 3 по 5 мая состоятся «Большие гастроли» Воркутинского драматического театра имени Б. А. Мордвинова в Самару

2 мая 2024 11:08
177
С 3 по 5 мая состоятся «Большие гастроли» Воркутинского драматического театра имени Б. А. Мордвинова в Самару

С 3 по 5 мая 2024 года состоятся «Большие гастроли» Воркутинского драматического театра имени Б. А. Мордвинова в г. Самару, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдут показы спектаклей «Милые бранятся – только тешатся!» (12+), «Пегий пёс, бегущий краем моря» (16+) и «Волшебная лампа Аладдина» (12+).

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Воркутинский драматический театр имени Б. А. Мордвинова – один из немногих театров в России за Полярным кругом и один из самых северных в мире, с уникальной историей. Он создан как театр «Воркутстроя» НКВД СССР в разгар Великой Отечественной войны на несколько месяцев раньше, чем посёлок Воркута обрёл статус города. Приказ о создании театра появился 8 августа, а открытие первого сезона состоялось уже 1 октября 1943 года, премьерным спектаклем стала оперетта И. Кальмана «Сильва». Театр создавался как музыкально-драматический и вобрал в себя цвет профессионалов театрально-исполнительского искусства СССР той эпохи: почти половина артистов первой труппы были заключёнными ГУЛАГа. Его первый художественный руководитель и главный режиссёр Борис Аркадьевич Мордвинов на тот момент также отбывал наказание по 58-й статье. До своего ареста Мордвинов, лучший и любимый ученик К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, был главным режиссёром Большого театра, преподавателем ГИТИСа и профессором Московской консерватории, заслуженным артистом РСФСР. В 1952 г. Воркутинский музыкально-драматический театр стал драматическим, в 1956 г. перешёл в ведение Министерства культуры Коми АССР. В 2019 г. театру присвоено имя его основателя Бориса Аркадьевича Мордвинова.

Ныне ВДТ имени Б. А. Мордвинова свято хранит память о своем рождении и становлении, живёт и развивается. В его текущем репертуаре – около 40 разножанровых спектаклей по классическим и современным авторам. С 2017 г. при ВДТ работает Молодежная студия «Театр-Дом», воспитанники которой активно участвуют в ряде постановок театра, учатся на мастер-классах специалистов театрального искусства, ежегодно поступают в театральные колледжи и вузы страны. Несмотря на сложные природно-климатические условия Воркуты, её отдаленность от «Большой земли» и отсутствие других дорог, кроме железной, очень компактный штат, театр регулярно готовит премьеры, ездит на гастроли по Республике Коми и другим городам России, участвует в самых различных фестивалях и получает на них награды.

Несмотря на то, что за 80 лет своего существования наш театр очень много гастролировал по всему СССР, а затем России, информации о его выступлениях в Куйбышеве, ныне Самаре, найти не удалось. По крайней мере, в последние полвека мы точно туда не ездили. Таким образом, нынешние гастроли Воркутинского драмтеатра в этот город – по всей видимости, первые в его истории. В федеральной программе «Большие гастроли» наш театр участвует уже второй раз: первый раз мы так съездили на север, в близкий к нам Салехард в сентябре 2019 года. И вот сейчас поедем на юг: из полной снега, морозной Воркуты переместимся туда, где уже наступило настоящее лето! Для нас очень почётно и ответственно не просто вновь войти в программу «Большие гастроли», но и выступить на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького – одного из старейших драматических в России, театра с более чем 170-летней богатейшей историей. Мы, конечно, волнуемся, тщательно готовимся и очень ждём встречи со зрителями Поволжья, которым покажем одни из своих самых новых и лучших постановок! – комментирует предстоящую поездку директор ВДТ имени Б. А.Мордвинова Елена Пекарь.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
2 мая 2024  13:30
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
92
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
2 мая 2024  10:57
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
184
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
1 мая 2024  15:36
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
556
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
1 мая 2024  11:10
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
659
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда
1 мая 2024  10:44
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда
631
Весь список