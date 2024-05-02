В российских АСЦ закончились оригинальные запчасти для iPhone и другой техники Apple

142

В российских АСЦ Apple закончились оригинальные комплектующие для iPhone и MacBook.

В мае 2024 года закончится срок гарантии на iPhone и MacBook, ввезенные в Россию до февраля 2022 года. Например, на iPhone 13. Компания перестала ввозить комплектующие для ремонта в страну в декабре 2023 года.

При этом сами АСЦ продолжают работать. Так, в Москве есть шесть служб, занимающихся ремонтом.

Однако они уже слабо отличаются от неавторизованных, производя замену деталей копиями комплектующих из Китая или «донорами» с других устройств. Это, в частности, касается и iPhone 14/15, которые официально не были представлены в России. Некоторые участники рынка даже наладили поставки запчастей из СНГ и возят товар на обслуживание в эти страны.