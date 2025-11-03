Я нашел ошибку
Главные новости:
Спектакль начинается как читка пьесы: актеры в современных костюмах сидят на авансцене и зачитывают стихотворный текст из книги Грибоедова.
«СамАрт» сыграет спектакль «Горе от ума» на фестивале «Горе от ума - 200» в Саратове
Соревнования продлятся с 3 по 5 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена".
"Россия – спортивная держава": в Самаре стартовал Кубок России по гонкам дронов
Инспектор имеет право потребовать предъявить документ без обложки, если у него возникли сомнения в его подлинности.
За отказ снять обложку с прав водителям грозит штраф
Водитель легкового автомобиля с места ДТП госпитализирован.
В Похвистневском районе на 157 км автодороги «Самара-Бугуруслан» столкнулись ВАЗ2115 и КАМАЗ
Учащиеся активно задавали различные вопросы и получали на них компетентные ответы.
Полицейские и общественники региона провели экскурсию для учащихся полицейского класса
В связи с проведением спортивного мероприятия.
Утром 5 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта
Возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».
Тольяттинец приобретал для 16-летней дочери  спиртные напитки и совместно с ней  распивал их
Премьера видеоролика, посвященная Дню народного единства, станет музыкальным путешествием по самым живописным уголкам Приволжского федерального округа. 
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
Самарская область вошла в число активных участников Первого Всероссийского агродиктанта

3 ноября 2025 10:22
155
Жители 63-его региона присоединились к первому тестированию знаний об АПК.

Жители 63-его региона присоединились к первому тестированию знаний об АПК. Масштабная просветительская акция, организованная проектом «Российское село» партии «Единая Россия» Россельхозбанком, объединила сотни тысяч россиян, чтобы подчеркнуть роль АПК в обеспечении продовольственной безопасности страны.

С 8 по 12 октября в Самарской области для написания агродиктанта были открыты десятки специальных площадок. Акцию поддержали школы и сельскохозяйственные техникумы, а также региональные отделения «Единой России» и Россельхозбанка. Одной из самых необычных точек проведения в регионе стала площадка одного из ведущих агрохолдингов, где к тестированию присоединились не только студенты-аграрии, но и практикующие специалисты.

«Агродиктант показал растущий интерес самарской молодежи к аграрной сфере. Для нас это возможность на раннем этапе выявить ребят, которые интересуются сельским хозяйством, и в будущем помочь им с профессиональной навигацией. Ведь именно они — будущий кадровый резерв нашего агропрома», — отметили в региональном отделении партии «Единая Россия».

В Самарской области свою аграрную грамотность проверили несколько тысяч человек. Среди участников были как жители сельских территорий, для которых многие вопросы были близки к повседневной жизни, так и горожане, открывшие для себя новые факты о том, как устроен агропромышленный комплекс.

Особенно активно проявили себя школьники и студенты, что соответствует общероссийскому тренду: почти половина всех участников диктанта по стране — молодежь до 18 лет. Тестовые задания для разных возрастных групп охватывали все ключевые направления АПК: от основ растениеводства и животноводства до современных агротехнологий и вопросов продбезопасности.

Успех первого агродиктанта подтвердил востребованность таких просветительских инициатив. Проект не только проверил знания, но и стал стимулом для многих участников глубже интересоваться сельским хозяйством. В 2026 году акция продолжится, и Самарская область уже готовится к участию в ней с расширенным числом площадок и вовлечением еще большего количества жителей региона, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

