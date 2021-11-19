Самарская область начала сотрудничество с Русским географическим обществом

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В пятницу, 19 ноября, губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву заключил соглашение о взаимодействии Правительства Самарской области с Русским географическим обществом. Сотрудничество региона и знаковой для страны организации, Попечительский совет которой возглавляет Президент страны Владимир Путин, направлено на совместную реализацию научно-исследовательских, экологических, социальных, образовательных, культурных, туристических, а также иных программ и проектов.

Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» (РГО) основана в 1845 году и является одной из старейших географических организаций в мире. Цель РГО состоит в популяризации географии, сохранении исторического и культурного наследия России, природоохранной, образовательной, исследовательской деятельности для реализации потенциала страны, широкого привлечения молодежи к научному творчеству в области географии и смежных отраслей знаний. РГО объединяет специалистов и энтузиастов, путешественников, экологов, общественных деятелей, меценатов – всех, кто стремится узнавать новое о России, помогать сохранению её природных богатств, культурного и природного наследия.

Сегодня в РГО состоят более 25000 человек, функционируют 85 региональных отделений, 165 местных отделений, 184 молодежных клуба в 75 регионах России и 10 зарубежных странах. РГО не только реализует собственные инициативы, но и помогает воплотить в жизнь инициативы в сфере географии, в сохранении природного, исторического, культурного наследия России.

С 2009 года должность президента РГО занимает Сергей Шойгу. В Попечительский совет входят отечественные и зарубежные меценаты, руководители крупнейших российских и международных компаний, а также члены Правительства РФ. Возглавляет Попечительский совет РГО Президент РФ Владимир Путин.

«За прошедшее время Русское географическое общество значительно укрепило свой созидательный, творческий потенциал, воплотило в жизнь впечатляющее количество разноплановых, но неизменно ярких и востребованных проектов в научно-исследовательской, информационной, просветительской сферах. Ваши выставки, фильмы, фотоконкурсы, печатные издания, рассказывающие о нашем бесценном природном богатстве, уникальном историческом, культурном, духовном наследии, всегда интересны и содержательны и по праву пользуются широким общественным вниманием. И, конечно, важно, что с каждым годом вы вовлекаете в орбиту своей многогранной деятельности всё большее число людей, особенно молодёжь», — отмечал Владимир Путин в приветствии участникам XVI съезда Русского географического общества.

С сегодняшнего дня Русское географическое общество будет реализовывать совместные проекты с Правительством Самарской области и плодотворнее работать на территории региона. В московской Штаб-квартире РГО состоялось подписание соглашения о взаимодействии. Свои подписи под документом поставили первый вице-президент РГО, Заслуженный географ РФ Артур Чилингаров и Губернатор Дмитрий Азаров.

«Мы рады сотрудничать с Самарской областью. Это уникальный регион, который представляет интерес для ученых, исследователей, путешественников, краеведов. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать в распространении знаний о природе и уникальной культуре региона, окажет содействие в туристической деятельности. Желаю Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и всем членам самарского отделения Русского географического общества выполнения задач, которые поставлены в нашей работе на благо любимой Родины – России», — сказал Артур Чилингаров.

Соглашение направлено на реализацию в Самарской области научных, экологических, социальных, образовательных, культурных программ и проектов, сохранение и продвижение природного и культурного наследия региона. Также предусмотрено проведение совместных экспедиций, конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей, выставок.

«Направления и масштабы работы Русского географического общества, его научная, общественная, просветительская деятельность впечатляют. Мы искренне хотим развивать сотрудничество. Самарская область — интересный регион, который расположен в сердце России. У нас разнообразные природа и ландшафты, богатые недры. Главное же наше богатство – это люди. Деятельность по исследованиям и этнографии сегодня ни в коем образе не потеряла своей актуальности. Более того, мы сейчас с краеведами, историками и географами хотим эту деятельность вывести на качественно новый уровень», — отметил Глава региона.

Одно из ключевых направлений совместной работы РГО и Самарской области – развитие сферы туризма и повышение туристической привлекательности региона. Глава региона в ходе встречи рассказал об уникальных туристических, исторических и природных местах в Самарской области, в частности национальном парке «Самарская Лука» и Сокольих горах. Проекты развития этих территорий стали частью соглашения между Правительством Самарской области и Корпорацией «Туризм.РФ», подписанного сегодня в Москве.

«Мы системно работаем по данному вопросу, наращиваем туристический поток. Так по сравнению с прошлым годом турпоток в Самарскую область вырос на 22%, а если сравнивать с 2019 годом — на 60%», — отметил Губернатор. Артур Чилингаров выразил большую заинтересованность в проектах и готовность РГО оказать необходимое содействие по продвижению туристического потенциала Самарской области.

Проведение просветительских и образовательных мероприятий под эгидой РГО будет способствовать привлечению жителей региона к истории Самарской области и всей страны, бережному отношению к природе родного края и России, укреплению межнациональных связей.

«Невозможно любить то, что ты не знаешь. И чем больше жителей региона узнают о родной земле, тем большими они становятся патриотами своей малой Родины и нашей Великой России. Без воспитания патриотов, без понимания того, что сделано нашими предшественниками, невозможно двигаться вперед. Наш регион многонационален — у нас проживают представители 157 национальностей. Испокон веков здесь в мире и дружбе жили люди разных народов и вероисповеданий. Это наше огромное богатство, которое надо сохранить и передать потомкам», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сотрудничество Самарской области и РГО также подразумевает совместное проведение научно-исследовательских и исторических изысканий. Так, Дмитрий Азаров сообщил, что в Самаре планируется продолжить исследование документов, которые позволили бы получить дополнительную информацию относительно даты основания города. Официальной датой основания считается 1586 год, когда был дан указ царя Феодора Иоанновича о возведении крепости на стрелке рек Волги и Самары. Вместе с тем, по мнению историков и краеведов, есть ряд оснований предполагать, что фактически поселение было создано раньше.

«Если нужна помощь, обращайтесь. Мы очень рады будем помогать и сотрудничать в этом направлении», — отметил Артур Чилингаров

«Уверен, что мы вместе сделаем географические открытия. Наверняка благодаря совместной деятельности мы откроем новые страницы истории и географии нашего региона. Я вижу большой пласт совместной работы. Сделаем так, чтобы самарское отделение РГО вас не подводило, было драйвером создания новых проектов», — заявил Губернатор.

Непосредственное взаимодействие с регионом в рамках соглашения будет проводить Самарское отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», которое ведет свою историю с 1946 года, а юридически создано в мае 2016 года. Оно насчитывает более 200 членов, открыто 4 местных отделения: Клявлинское, Челно-Вершинское, Похвистневское, Тольяттинское. В 2022 году планируется создание Сызранского, Камышлинского, Шигонского, Жигулевского, Кинель-Черкасского отделений, а также в других районах Самарской области.

«Мы активно занимаемся туризмом, этнографией, экологией, проводим различные мероприятия в регионе, работаем со школами. Много самарских путешественников во взаимодействии с другими региональными отделениями РГО участвуют в экспедициях. У нас большой туристический потенциал, в частности, активно развивается велотуризм, — рассказал Председатель Самарского отделения Русского географического общества Денис Волков, — Подписание этого соглашения даст толчок к развитию нашей организации, поспособствует более плотной связи с Правительством Самарской области. Рассчитываю, что теперь в своей работе мы выйдем на более высокий уровень и будем в 10-ке лучших региональных отделений в стране».

Планируется, что для координации совместных действий с РГО в Самарской области будет создана рабочая группа и попечительский совет, который возглавит Дмитрий Азаров.

Русским географическим обществом организовано более 2700 экспедиций регионального, федерального и международного уровней. РГО внесло значительный вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, полярных стран и других территорий. За последние годы обществом реализован ряд масштабных проектов: фотоконкурс «Самая красивая страна», международный Географический диктант, археолого-географическая экспедиция «Кызыл-Курагино», экспедиция по очистке Арктики и многие другие. Общество заложило основы отечественного заповедного дела, ведёт активную работу по изучению и охране редких животных и птиц. Более 200 видов животных охраняется по линии РГО. Более 45 млн человек посетили различные массовые просветительские мероприятия РГО. Около 170 тысяч человек приняли участие в мероприятиях молодежных клубов РГО. РГО ежегодно осуществляет грантовую поддержу. С 2010 года выделено 1170 грантов на сумму свыше 2 млрд рублей.

Самарское отделение РГО ежегодно участвует в общероссийских акциях РГО. С 2020 года является партнером международного проекта «VeloRussia. Трансроссийский веломаршрут Европа – Азия», направленного на создание сети магистральных веломаршрутов по Самарской области. Активно реализуются собственные проекты. На лето 2022 года запланировано проведение фестиваля документальных, научно-популярных фильмов и видеороликов о географии и краеведении «РГО-Кино-Фест». Клявлинское местное отделение планирует в 2022 году реализовать проект «Добрый источник» с целью сохранения родника в Клявлинском районе.

В партнерстве с туристической компанией «Сказка странствий» идет работа над фильмом, посвященном истории семьи Аксаковых и их вкладу в развитие региона, и циклом экскурсий «Аксаковы в Самарском крае», а также над просветительским проектом для детей «Птица года».

Также в планах отделения установить памятный знак РГО на Набережной реки Волга.

У Самарского отделения более 30 партнеров. В их числе бизнес, университеты, общественные организации, образовательные учреждения, библиотеки.

Фото: правительство СО