Самарская область может принять всероссийский слет студотрядов

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17 февраля в России отмечается День российских студенческих отрядов. Это молодой праздник, установленный Указом Президента России Владимира Путина. В этот день в Самаре открылось региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Поздравил бойцов студотрядов и дал старт работе штаба в новом мультиформатном пространстве губернатор Дмитрий Азаров.

«Сегодня мы находимся в центре, который появился благодаря вам. Идея о необходимости такого штаба была представлена мне год назад. Рад, что мы вместе ее реализовали, - отметил Дмитрий Азаров, поздравив ребят с двойным праздником - Днем российских студенческих отрядов и открытием нового современного, оснащенного всем необходимым для работы и творчества пространства. - Надеюсь, что, придя сюда, в этот штаб, вы сможете подобрать себе дело по душе. Рассчитываю, что количество ребят и девчат, которые будут пополнять студотряды, будет расти год от года. И 2022 год уже об этом ярко свидетельствует».

Глава региона напомнил о том, что студотряды внесли огромный вклад в развитие нашей страны. В Самарской области студенческое движение, история которого началась еще в 1956 году, не теряет своей актуальности, развивается, приобретает новые масштабы. Сегодня регион является одним из лидеров в ПФО по развитию студенческих отрядов.

Правительство Самарской области активно поддерживает деятельность студенческих отрядов. Летом прошлого года губернатором был подписан закон «О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области». Это предложение, как и предложение о создании штаба, прозвучало на одной из встреч представителей студенческих отрядов с Главой региона и нашло поддержку.

«Мы готовы и впредь откликаться на ваши предложения, нашему региону нужны ваши знания, ваши руки, ваши горячие сердца и умные головы. Мы каждый год создаем по 10 тысяч новых рабочих мест. Посмотрите, какие темпы строительства объектов социальной инфраструктуры: 50 детских садов мы построили буквально за 3,5 года и в этом году работу продолжим. Строим новые школы, больницы, госпитали, дома культуры, спортивные центры, площадки, дворы и общественные пространства. Я очень на вас рассчитываю. Сегодня ситуация, когда количество вакансий в регионе уже в 3,5 раза выше, чем тех людей, которые зарегистрированы в Фонде занятости. Есть где приложить свои силы. Я рассчитываю, что студотряды будут играть все более заметную роль в опережающем развитии нашего региона. Я постараюсь для этого создавать все условия», - заверил глава региона.

Новое мультиформатное пространство включает в себя рабочие места, коворкинг-зону для отрядных встреч и современный интерактивный музей российских студенческих отрядов, где представлены основные направления и история молодежного движения. Помимо традиционных предметов, являющихся гордостью регионального отделения, в музее расположены интерактивные столы, которые позволяют знакомиться с историей отрядов, их достижениями.

Здесь, в новом пространстве музея, прошла встреча губернатора с бойцами студенческих отрядов региона и работодателями, на которой обсудили самые актуальные вопросы, успехи и планы студенческих отрядов.

С Днем российских студенческих отрядов и открытием нового центра самарских бойцов поздравил заместитель председателя правления РСО Алексей Потейко.

«Самарская область является лидером не только в ПФО, но и в России по созданию инициатив в молодежной среде и прежде всего в студенческих отрядах. Мы как центральный штаб благодарны губернатору за появление такого пространства. Внимание к движению со стороны губернатора, правительства региона позволяет рассчитывать, что Самарская область может принять и всероссийский слет, и всероссийские трудовые проекты. Потому что компетенции регионального штаба находятся на высочайшем уровне. Уверен, в ближайшее время мы увидим огромное количество отрядов-победителей, которые будут привозить знамена со всех всероссийских проектов. А главное, Самара станет точкой притяжения для студенческих отрядов всей страны», - сказал Алексей Потейко.

Заместитель председателя правления РСО напомнил о проведении в Самаре Чемпионата мира по футболу, который показал, что самарским студотрядам по силам самые масштабные проекты. «Любое мероприятие, которое вы организуете, при вашей поддержке прозвучит на всю страну. Спасибо за такое доверие ребятам», - добавил он, обращаясь к Дмитрию Азарову.

Губернатор поддержал идею о проведении всероссийского слета студотрядов на территории Самарской области, напомнив о том, что в этом году в Самаре состоится юбилейная Всероссийская студвесна, где бойцы студотрядов также будут принимать участие в работе по приему гостей.

С рассказом о деятельности студенческих отрядов в регионе выступил командир регионального штаба РСО Сергей Пушняк. Штабы студотрядов действуют на базе 9 региональных вузов. Более двух с половиной тысяч человек объединены в 65 студенческих отрядов по 6 направлениям деятельности. Это студенческие строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, медицинские, путинные отряды, отряды проводников.

С начала 2021 года студотрядами при поддержке Правительства Самарской области реализуется пилотный проект по созданию отрядов в техникумах и колледжах региона. К настоящему времени к движению уже присоединились более 30 профессиональных образовательных организаций, порядка 500 студентов, что является по своим масштабам беспрецедентной практикой в округе.

Сотрудничество с работодателями позволяет ребятам получить колоссальный опыт работы не только в России, но и за рубежом. Студенческие стройотряды региона были задействованы в строительстве инфраструктуры космодрома «Восточный», всероссийских студенческих стройках «Север» и «Мирный атом».

Отряды проводников обеспечивали пассажирские перевозки в Куйбышевском, Приволжском, Московском и Северо-Западном филиалах АО «Федеральная пассажирская компания».

Кроме того, бойцы студотрядов проводят и принимают активное участие в таких акциях, как «Снежный десант», помогая муниципалитетам в уборке снега на территориях, занимаются благотворительностью, помогая своим товарищам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

О перспективах развития движения рассказал председатель правления регионального отделения РСО Владимир Усов. Он сообщил, что в этом году вышло постановление Правительства, согласно которому региональное отделение Российских студенческих отрядов получило грант в размере 14 млн рублей, которые будут направлены образовательным организациями, расположенным на территории региона. На эти средства 1500 студентов смогут повысить свою квалификацию, чтобы соответствовать тем требованиям, которые предъявляют работодатели. Владимир Усов пригласил всех руководителей образовательных учреждений поучаствовать в этой программе.

«Конечно, студентов готовить надо. Сейчас, например, несопоставимые требования по квалификации предъявляются в сфере строительства по сравнению с тем, что было 50 лет назад. Каждый объект – высокотехнологичный, требует расчетов, - подчеркнул губернатор и заверил, что на встрече с застройщиками обсудит вопрос о привлечении к работе бойцов строительных студотрядов. – Прирост по строительству жилья сегодня очень значительный. Это огромный фронт работы – там тоже есть, где приложить свои силы и умения».

Студентка 3 курса Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, боец студенческого сервисного отряда Юлия Косуха задала вопрос о возможности привлечения бойцов студотрядов во время проведения Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре. «Мы хотим стать частью истории Самарской губернии», - сказала студентка.

«По Студенческой весне помощь будет нужна. Я на вас рассчитываю. Очень надеюсь, что вы поможете принять гостей со всей страны», - отметил Глава региона.

О возможностях трудоустройства бойцов студенческих отрядов на предприятия железнодорожного транспорта поинтересовалась Дарья Мясникова, студентка 3 курса Самарского колледжа железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова, боец студенческого отряда проводников.

В прошлом году девушка начала трудовую деятельность как проводник пассажирского вагона, устроившись в Куйбышевский филиал РЖД - «ФПК».

«За лето я объездила всю страну. Это хорошая возможность поработать в команде, в коллективе. Этот опыт мне пригодится в будущем», - отметила Дарья, поблагодарив Куйбышевский филиал РЖД за создание условий для бойцов студотрядов.

Своим опытом работы в студотряде поделилась студентка 4 курса Самарского государственного технического университета, командир штаба студенческих отрядов «Кобра» Юлия Рыбакина. В прошлом году Юлия прошла конкурсный отбор и вошла в число 7 студентов со всей России, которые примут участие в международном строительном проекте Росатома в Египте.

«Участие в таких масштабных проектах федерального значения – это не только уникальный опыт, но и возможность стать частью истории. Нам важно осознавать, что нам доверяют строительство таких важных объектов. Мы хотим быть причастными к таким масштабным событиям», - заявила студентка.

Губернатор отметил, что поставками оборудования на этот объект занимается сызранский «Тяжмаш», и предложил организовать для ребят экскурсию на производство.

Юлия обратилась к главе региона с предложением рассмотреть возможность создания межрегиональной стройки на важнейшем инфраструктурном объекте, реализующемся на территории Самарской области, – Обходе Тольятти с мостом через Волгу, который станет частью международного транспортного коридора «Европа - Западный Китай».

«Мы хотели бы, чтобы Самарская область стала точкой притяжения для студенческих отрядов из других регионов. Учитывая наш опыт, мы хотели бы быть сопричастными к одному из крупнейших инфраструктурных объектов», - добавила командир стройотряда.

Дмитрий Азаров поддержал идею, напомнив, что строительство обхода Тольятти – это не только мост, но и 100 километров новой федеральной трассы, один из самых крупных инфраструктурных объектов в стране.

«Он важен для всего континента. Вот такой масштаб стройки в Самарской области сейчас ведется. Обещаю, что переговорю с компанией подрядчика, с нашими партнерами по реализации проекта - а это крупнейший проект в стране, реализующийся на принципах государственно-частного партнерства. Думаю, договоримся, чтобы студотряды могли поработать. Там есть, где приложить свои силы», - пообещал Губернатор, поручив свозить заинтересованных участников стройотрядов на экскурсию и на этот объект.

Студотряды проводят культурно-досуговые мероприятия – слеты, спартакиады, принимают активное участие в деятельности региона. О творческой составляющей деятельности российских студенческих отрядов рассказала заместитель руководителя Самарского реготделения Российских студенческих отрядов Ирина Бережнова и предложила создавать также отдельные штабы студенческих отрядов на базе учебных заведений.

«Благодаря вашей поддержке у нас теперь есть мультиформатное пространство для участников движения со всего региона, но иногда бойцам студотряда одного вуза удобнее собираться у себя. Было бы здорово, если бы образовательные организации поддержали студотряды и помогли внутри учебных заведений создать штабы», - сказала студентка, в качестве примера приведя штаб Самарского университета «Крылья».

Глава региона пообещал обсудить эту идею с советом ректоров, а также предложил провести один из слетов студотрядов на Грушинской поляне.

В 2021 году партнером регионального штаба студенческих отрядов стала компания «Нова», пригласившая бойцов отряда для работ по строительству магистральных трубопроводов и объектов нефтяных и газовых месторождений в Мурманске.

«У нас не только была возможность заработать, но и получить профессиональный опыт, найти новых друзей. Кроме того, это хорошая возможность рекомендовать себя работодателю и устроиться впоследствии в компанию», - рассказал об итогах трудового сезона на объектах компании «Нова» студент 2 курса Самарского энергетического колледжа, боец студенческого строительного отряда «Профессионал» Павел Верпетто.

«Ты уже побывал на объекте и стал участником реализации проекта, который важен для всей нашей страны, для мировой экономики», - отметил губернатор и поблагодарил компанию «Нова» за всестороннее сотрудничество с регионом, в том числе, за создание дополнительных образовательных возможностей для ребят, которые обучаются в школах, колледжах.

Командир штаба студотрядов Самарского областного училища культуры и искусств Иван Захаров прошлым летом побывал на Камчатском полуострове. «Я попробовал себя в роли рыбообработчика. Мы разгружали продовольственные суда, носили мешки с солью, даже побывали в тундре. В этом году снова поеду на Камчатский полуостров в составе отряда «Викинг», надеюсь поработать на корабле в открытом море», - поделился Иван своими впечатлениями и планами.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров пожелал ребятам использовать возможности, которые открываются перед ними благодаря деятельности регионального отделения общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», и увидеть, узнать нашу прекрасную Родину.

«Когда я работал в Совете Федерации, я побывал во всех субъектах Российской Федерации, но каждый раз возвращаясь в Самарскую область, я влюблялся в нашу малую родину, мою родную Самарскую землю», - сказал глава региона.

Фото: правительство СО