Самарская область и регионы Беларуси намерены развить сотрудничество в сфере здравоохранения  

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Делегация Самарской области, которую возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров, в рамках визита в Республику Беларусь работает по целому ряду направлений, посещая крупнейшие предприятия страны и проводя переговоры по различным отраслям. Одна из них - здравоохранение. Важным пунктом программы стало предприятие «Фармлэнд», производитель лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям. Это лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, концентраты для гемодиализа, БАДы, энтеральное питание, ИФА тест-системы, биологические протезы из перикарда, медицинская косметика и другое. Компания совместно с партнерами из Индии и Нидерландов ведет фармацевтические разработки, поиск и выбор высококачественных фармацевтических субстанций и вспомогательных ингредиентов, производство готовых лекарственных форм. «Фармлэнд» внедряет в производство новые формы лекарственных средств. Среди них – Софир (Софосбувир), одно из самых эффективных средств в комплексной терапии гепатита С, а также ряд других инновационных разработок.

Делегация Самарской области в рамках визита на «Фармлэнд» ознакомилась с инфраструктурой и производством компании. «Мы увидели высшие стандарты и лучшие практики фармацевтического производства. Оригинальным и уникальным продуктом компании «Фармлэнд» являются компоненты крови. В первую очередь, это добываемые из плазмы иммуноглобулины и факторы свертывания. Сегодня Республика Беларусь - передовик в этом направлении», - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

На площадке «Фармлэнда», а также на встрече в республиканском Минздраве обсуждался ряд вопросов по сотрудничеству Беларуси и Самарской области в направлении фармации. В частности, возможности поставок отдельных лекарственных препаратов в медицинские и аптечные организации региона с целью недопущения их дефицита. В свою очередь, российская продукция, которая изготавливается резидентами особой экономической зоны «Тольятти» («Озон Фармацевтика», ООО «Мабскейл», Самарский завод медицинских изделий) готова выйти на рынок Республики Беларусь. «Мы привезли письма, подтверждающие готовность российских компаний к сотрудничеству, и образцы продукции», - сообщил Армен Бенян.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что в ходе визита в Республику Беларусь обсуждались и другие важные вопросы сотрудничества в сфере медицины. «Были встречи в министерстве здравоохранения Республики Беларусь, с министром и руководителями различных управлений. Существует много направлений для совместной работы в сфере медицины. В первую очередь, это трансплантология, онкогематология и детская хирургия, - сообщил министр, - В рамках рабочей поездки договорились о приезде наших специалистов на белорусскую землю, а также об обмене опытом на территории Самарской области. Опыт, который есть у нас, с радостью передадим коллегам и дальше будем работать в этом и в других направлениях».

Армен Бенян отметил, что в сентябре 2022 года планируется организация первой российско-белорусской междисциплинарной конференции. Она пройдет на площадке СамГМУ с привлечением всех крупных медицинских учреждений Самарской области. «Это событие станет новым импульсом развития сферы, как в нашем регионе, так и в Республике Беларусь», - подчеркнул глава минздрава.

Фото : Светлана Осьмачкина