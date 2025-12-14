Я нашел ошибку
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
С 15 декабря маршрут №429 будет выполнять по три рейса напрямую до онкодиспансера

504
Это решение принято по итогам оперативного анализа работы временного бесплатного шаттла и обратной связи от пассажиров.

В Самарской области с завтрашнего дня вступает в силу новая, постоянная схема движения межмуниципального автобусного маршрута №429 «Новокуйбышевск – Самара». В развитие социальной инициативы по поручению губернатора Вячеслава Федорищева маршрут будет напрямую продлён до областного онкологического диспансера на трёх рейсах в день.

Это решение принято по итогам оперативного анализа работы временного бесплатного шаттла и обратной связи от пассажиров. Новая схема обеспечивает максимальное удобство: пассажирам, следующим на лечение и консультации, теперь не требуется пересадка на автостанции «Аврора». Автобус следует по маршруту «Новокуйбышевск – Онкоцентр» и обратно.

Расписание рейсов маршрута №429 до онкодиспансера:

Из Новокуйбышевска до остановки «Онкоцентр»: 06:00, 10:05, 14:20.

От остановки «Онкоцентр» в Новокуйбышевск: 07:30, 11:35, 15:50.

Остальные рейсы маршрута №429 сохраняют движение по действующей схеме до автостанции «Аврора» с интервалом 20 минут.

«Мы проанализировали пилотный проект с шаттлом. Убедившись в востребованности прямой связи и изучив пассажиропоток, переходим к постоянному решению. Три пары специально выделенных "бесшовных" рейсов в день – оптимальный режим, который позволяет, с одной стороны, гарантировать комфортный прямой проезд для пациентов, а с другой – не снижать частоту движения основного маршрута для всех остальных пассажиров»,

— сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Таким образом, обращение жителей Новокуйбышевска, прозвучавшее на прямой линии Губернатора Самрской области, получает полное и окончательное решение.

Напомним, что для повышения транспортной доступности онкодиспансера с 1 января 2026 года также запланирован запуск нового городского маршрута от автостанции «Аврора».

 

Фото: администрация г.о. Новокуйбышевск

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов.
14 декабря 2025, 21:05
В Самарском театре кукол экспонируется историческая выставка «Минувших лет живая память»
В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов. Общество
383
Соревнования посвящены памяти Константина Афонина - одного из основоположников тяжелой атлетики в Куйбышевской области в послевоенные годы.
14 декабря 2025, 20:46
Кубок Самарской области по тяжелой атлетике прошел в Самаре
Соревнования посвящены памяти Константина Афонина - одного из основоположников тяжелой атлетики в Куйбышевской области в послевоенные годы. Спорт
402
Задержка вылета рейса составила 13 часов 07 минут.
14 декабря 2025, 19:36
В аэропорту Курумоч экстренно совершил посадку самолет Москва - Пхукет из-за плохого самочувствия пассажира
Задержка вылета рейса составила 13 часов 07 минут. Происшествия
501
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
134
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
186
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
161
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
528
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
494
Весь список