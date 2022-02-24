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Россия вывела из строя 74 объекта военной инфраструктуры Украины

24 февраля 2022 18:27
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Об этом в четверг, 24 февраля, заявил журналистам представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Российские вооруженные силы вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил журналистам представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, передают "Известия".

«В том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1», — добавил Конашенков.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что в ходе спецоперации в Донбассе сдались 14 украинских военных. Отмечается, что их отпустят после взятия у них подписки об отказе от сопротивления.

Также стало известно, что украинские пограничники покидают свои подразделения, отказываясь от участия в боевых действиях. Как сообщили в ФСБ РФ, в пункт пропуска «Троебортное» на территорию РФ уже прибыли 26 военнослужащих государственной пограничной службы Украины. Еще 16 — в крымский пункт пропуска «Джанкой».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта операция является попыткой предотвратить глобальную войну. 

После президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой  и высылает из посольства своих дипломатов.

 

Фото из открытых источников

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