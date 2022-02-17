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Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.

"Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", — сообщил он.

Ребхольц рассказал агентству, что у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.

Вашингтон считает высылку дипломата "эскалационным шагом" и рассматривает возможность ответных мер, добавил собеседник РИА Новости.

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев