Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году фестиваль посвящается участникам  СВО, героям-землякам.
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
Самарским пенсионерам рассказали о различных уловках, которые используют мошенники
Самарским пенсионерам рассказали о различных уловках, которые используют мошенники
В Самаре ищут компанию на автобусный маршрут №215
В Самаре ищут компанию на автобусный маршрут №215
каждый четвертый россиянин ежегодно обновляет мебель
Каждый четвертый россиянин ежегодно обновляет мебель
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливается водитель, скрывшийся с места ДТП в Сызрани
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливается водитель, скрывшийся с места ДТП в Сызрани
День рождения Эльдара Рязанова отметят в самарском музее
День рождения Эльдара Рязанова отметят в самарском музее
Россияне назвали главные страхи, связанные со смартфонами
Россияне назвали главные страхи, связанные со смартфонами
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.12
0.07
EUR 98.53
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
В Самаре пройдет областной чувашский фольклорный фестиваль
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

России решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне

14 ноября 2023 12:17
117
России решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил отключить Россию от международной авиационной доменной зоны верхнего уровня (.aero), которую он администрирует. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в аэропортовом холдинге, организации по техобслуживанию воздушных судов и крупном авиаперевозчике.

Некоторые из отечественных авиатранспортных компаний уже получили уведомление о закрытии с 10 ноября доступа к этой зоне. «С 10 ноября 2023 года SITA SC прекращает прием заказов на регистрацию и продление регистрации доменов в доменной зоне .aero для клиентов из ряда стран, в том числе РФ», — говорится в письме одной из авторизованных в России организаций, осуществляющих регистрацию доменных имен .aero.

Отмечается, что сразу же отключить Россию от авиационной доменной зоны SITA не удалось. По данным издания, после получения уведомления Ru-Center экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность их сайтов.

«Для полного спокойствия клиентов мы подстраховались от возможных сбоев и продлили домены этой зоны, чье обслуживание происходит у нас», — пояснили в пресс-службе Ru-Center.

В организации добавили, что в настоящее время регистрация и продление доменов в зоне .aero возможна. Все работает штатно, так как ограничения пока не вступили в силу, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
14 ноября 2023  12:34
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
101
Самарцев приглашают к участию в опросе о питании детей в образовательных учреждениях
14 ноября 2023  11:35
Самарцев приглашают к участию в опросе о питании детей в образовательных учреждениях
180
Для самарских пенсионеров в комплексных центрах социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия
14 ноября 2023  10:50
Для самарских пенсионеров открыты группы активного долголетия
148
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с погодными условиями.
13 ноября 2023  15:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание Правительства
445
На Госуслугах появятся электронные студенческие
13 ноября 2023  13:33
На Госуслугах появятся электронные студенческие
416
Весь список