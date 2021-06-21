Роман Балтер: Народная программа «Единой России» - это конкретные меры защиты людей и развития регионов

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Предвыборная программа «Единой России» дает четкие и конкретные решения, направленные на заботу о жителях и на развитие регионов. В этом уверен предприниматель, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер. Победитель предварительного голосования «Единой России» поделился мнением об итогах XX Съезда партии в Москве.

««Единая Россия» пойдет на выборы с Народной Программой. В ней будут отражены темы защиты и заботы о людях, развития регионов. Я как участник рабочей группы в нашем регионе, могу сказать, что абсолютно все идеи будут рассмотрены, и программу доработаем - с учетом предложений от граждан и представителей экспертного сообщества», - подчеркнул Роман Балтер.

По мнению предпринимателя, положительно отразится на деятельности партии и значительное обновление состава кандидатов.

«В списках много новых лиц, до этого не участвовавших в выборах. Это общественники, волонтеры, представители социальной сферы – и это здорово», - добавил Роман Балтер.

Итоговая Народная программа «Единой России» будет принята на втором этапе Съезда партии в августе.

В XX Съезде «Единой России» 19 июня приняли участие Президент РФ Владимир Путин, Председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений. Глава государства подчеркнул, что «Единой России» как партии большинства принадлежит ключевая роль.

«Брать на себя ответственность – значит работать больше и лучше, чем другие. Для этого в законодательной сфере, повседневных делах нужно быстро решать вопросы граждан, дорожить доверием людей», - сказал Президент, обращаясь к делегатам Съезда.

Губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу Самарской области.