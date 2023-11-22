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Родившим ребенка девушкам до 25 лет предложили выдавать пособие в 200 тыс. рублей

22 ноября 2023 19:56
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Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам, в возрасте до 25 лет, и вне зависимости от своего материального положения.

Родившим ребенка девушкам до 25 лет предложили выдавать пособие в 200 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР.

«В России за последние 10 лет значительно снизилась рождаемость. Данная тенденция может привести к демографической катастрофе. Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом. Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительных материального положения и жилищных условий», — говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении «Известий».

«Чем раньше семья завела первого ребенка, тем больше шансов, что семья потом станет многодетной. Именно за это выступает наша партия. Почему детей не заводят до 25 лет? Потому что нет денег чтобы снять квартиру, решить какие-то еще вопросы. Поэтому мы предлагаем оказать таким семьям финансовую помощь», — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.

По его словам, эти деньги позволят купить всё необходимое для новорожденного.

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