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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Результативность «партийных десантов» можно отследить по социальным сетям

1 августа 2023 20:20
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Результативность «партийных десантов» можно отследить по социальным сетям

Жители региона обращаются за помощью не только к депутатскому корпусу. Иногда пишут в социальные сети партии или местные СМИ.

Неделей ранее  в самарских СМИ появились жалобы жителей областной   столицы  на  то, что разрушению подверглась недавно отремонтированная  дорога по улице Третий проезд.

Оперативнее всех отреагировал глава района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Радько. Глава района на следующий же день выехал на место, организовал встречу с жителями, представителями подрядчика и экспертами.

«Выехал на место совместно с жителями дома №20 по ул. Печерская и представителями строительной компании ООО "СЗ "Архитектор", провели осмотр дорожного полотна вблизи ЖК "Дом у Космопорта-2"», - рассказал Сергей Радько в своих соцсетях.

Результатом «десанта» представителей подрядчика, партии и общественности на место стало обращение в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара. И вот буквально  на днях ремонт дороги был проведён подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

Жители Октябрьского района Самары, проживающие по улице Третий проезд, тоже не стали медлить и оперативно выразили свою  искреннюю благодарность за восстановленное дорожное покрытие.

Жители поблагодарили сетевое издание «Блокнот Самара» за публикацию, главу Октябрьского  района Сергея Радько за оперативность и личное участие в разрешении проблемы, строителей ЖК, которые исправили нанесённое их техникой повреждение дороге.

Теги: Единая Россия

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