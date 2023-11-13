Решения об участии Путина в выборах пока нет

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В Кремле понимают, что тема выборов президента РФ в будущем году привлекает все больше внимания политологов, специалистов и всего общества. Пока российский лидер Владимир Путин не принял никакого решения насчет выдвижения своей кандидатуры.

"Понятно, что время к моменту объявления приближается. Мы вас проинформируем", – заверил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как далее рассказал представитель Кремля, 15 ноября Путин встретится с представителями избирательных комиссий России

В беседе с журналистами Песков напомнил, что в 2023 году исполнилось 30 лет со дня образования Центральной избирательной комиссии.

Выборы президента РФ ожидаются в марте 2024 года. Песков заявил, что об их проведении пока не объявлено, но они "в любом случае состоятся", пишет Смотрим.