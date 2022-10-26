Региональные парламентарии оценили итоги капремонта Отрадненской ЦРБ

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Строительства корпуса для размещения нового клинико-диагностического отделения Центральной районной больницы в Отрадном было под особым контролем депутатов фракции «Единая Россия».

Отрадненская ЦРБ не останавливала свою работу ни на день во время проведения капремонта. Обновлены фасад медучреждения и крыша. Заканчиваются ремонтные работы на входной зоне и в холле регистратуры. Парламентарии высоко оценили качество капитального ремонта, осуществляемого по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Теперь в новом отделении размещены рентгенологическое отделение, эндоскопическая служба, кабинеты УЗИ, противошоковая, операционная и кабинеты узких специалистов.

Кроме того, в медицинское учреждение поставлено новое оборудование – современный маммограф и рентгеновский аппарат, об обновлении медицинского оборудования просили жители Отрадного и внесли эти предложения в Народную программу партии. В будущем году планируется благоустройство прилегающей территории.

Отметим, что реконструкция не помешала работе поликлинического отделения. Медучреждение, обслуживающее более 38 тысяч человек взрослого населения и более 9 тысяч человек детей, не приостанавливало своей работы.