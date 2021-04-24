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Работает без выходных: Дмитрий Азаров обсудил с Андреем Макаровым и Леонидом Симановским привлечение допсредств для СО 

24 апреля 2021 14:16
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В субботу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.

В субботу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве. Несмотря на выходной, глава региона проводит встречи с федеральными министрами и депутатами Государственной Думы, чтобы заблаговременно решить вопросы, определяющие успешное социально-экономическое развитие Самарской области.

С председателем комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андреем Макаровым и депутатом, представляющим в парламенте нашу губернию, первым заместителем комитета Леонидом Симановским Дмитрий Азаров обсудил формирование регионального бюджета следующего цикла, опережающее финансирование социально-значимых проектов и дорожно-транспортной инфраструктуры, привлечение дополнительных средств федерального бюджета на новые задачи.

Андрей Макаров и Леонид Симановский эффективно помогают Самарской области: вместе с губернатором они на высшем уровне лоббировали вопрос о выделении средств на реконструкцию цирка и Дворца спорта в областной столице, ремонт, а де факто – строительство набережной в Автозаводском районе Тольятти.

Отметим, что именно такая системная работа главы региона с Правительством РФ и депутатским корпусом позволяет привлекать в Самарскую область внеочередные средства из федеральной казны. К примеру, таким образом был решен вопрос с финансированием Сокского моста,  что позволяет вести работы опережающими темпами и ввести объект в эксплуатацию уже в 2021 году, почти на год запланированных сроков.

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Москва работа

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