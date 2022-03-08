Путин заявил, что срочники и резервисты не задействованы и не будут задействованы в военной операции на Украине

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы при проведении военной операции России на Украине, передает ТАСС.

"Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные", - заявил российский лидер в своем видеообращении к женщинам по случаю 8 Марта, опубликованном на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что "они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России".

Фото: ТАСС