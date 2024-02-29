Путин: Запад просчитался с желанием принести разлад и ослабить изнутри Россию

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Запад хотел сделать с Россией то же, что и с Украиной — принести разлад и ослабить изнутри — но просчитался, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, Западу нужно угасающее пространство вместо России

Об этом он заявил 29 февраля во время выступления с посланием Федеральному собранию, пишет РБК.

Запад хотел сделать с Россией то же, что с Украиной, принести разлад и ослабить изнутри, но просчитался, заявил президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля. «По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались», — сообщил он. Президент отметил, что «это сегодня уже абсолютно очевидная вещь».



По его словам, Западу вместо России нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно. «Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты, стремится не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно», — уточнил президент.

