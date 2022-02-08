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Владимир Путин вновь обозначил "красные линии", за которые не стоит переступать странам НАТО. Если Украину примут в альянс и она попытается вернуть Крым силой, европейские страны могут оказаться втянуты в развязанную Киевом ядерную войну. Россия и Франция этого не хотят, заявил российский президент на пресс-конференции по итогам встречи с Эммануэлем Макроном.

По словам Путина, победителей не будет. Президент России также рассказал о том, какие ответы получила Москва от США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.



Путин также сообщил, что Макрон привёз в Москву ряд идей, которые вполне могут быть положены в основу дальнейших шагов по Украине и безопасности в Европе, но пока говорить о них рано, передает Радио Маяк.