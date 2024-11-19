Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

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Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Настоящие Основы являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения обороны и отражают официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания, определяют военные опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода РФ к применению ядерного оружия", - говорится в документе.

В указе отмечается, что гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов, пишет Интерфакс.

"Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи РФ, включая ядерное оружие", - говорится в документе.

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способных спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в указе.

Государственная политика в области ядерного сдерживания, подчеркивается в документе, носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников.

Кроме того, в случае возникновения военного конфликта это не допустит эскалации боевых действий и их прекращение на приемлемых для РФ и (или) ее союзников условиях.

Агрессия любого государства из состава военной коалиции против России и/или ее союзников считается агрессией коалиции в целом, отмечается в Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.

Кроме того, согласно документу, "агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение".