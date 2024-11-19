Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области иномарка насмерть сбила пешехода
В Самарской области иномарка насмерть сбила пешехода
«Самарская сетевая компания» усилила свой автопарк 11 автомобилями «Соболь 4x4» и «Газель NEXT»
«Самарская сетевая компания» усилила свой автопарк 11 автомобилями «Соболь 4x4» и «Газель NEXT»
Объявлены победители конкурса «Наставничество» из Самарской области
Объявлены победители конкурса «Наставничество» из Самарской области
Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания
Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания
Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка»
Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка»
Человек пострадал в ДТП в Богатовском районе
Человек пострадал в ДТП в Богатовском районе
Мошенники выманили у самарца деньги, написав от имени его жены
Мошенники выманили у самарца деньги, написав от имени его жены
В период навигации представители Росгвардии приняли участие более чем в ста рейдах на реках Самарской области
В период навигации представители Росгвардии приняли участие более чем в ста рейдах на реках Самарской области
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.94
-0.06
EUR 105.46
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семейный квест пройдет в Музее-галерее «Заварка»
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта России
В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

19 ноября 2024 12:47
74
Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Настоящие Основы являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения обороны и отражают официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания, определяют военные опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода РФ к применению ядерного оружия", - говорится в документе.

В указе отмечается, что гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов, пишет Интерфакс.

"Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи РФ, включая ядерное оружие", - говорится в документе.

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способных спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в указе.

Государственная политика в области ядерного сдерживания, подчеркивается в документе, носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников.

Кроме того, в случае возникновения военного конфликта это не допустит эскалации боевых действий и их прекращение на приемлемых для РФ и (или) ее союзников условиях.

Агрессия любого государства из состава военной коалиции против России и/или ее союзников считается агрессией коалиции в целом, отмечается в Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.

Кроме того, согласно документу, "агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
19 ноября 2024  10:32
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
155
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы
19 ноября 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы
157
в Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»
19 ноября 2024  09:36
В Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»
144
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
17 ноября 2024  10:57
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
752
Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов.
16 ноября 2024  19:35
Новые объекты культуры и здравоохранения, ремонт дорог, развитие социальной инфраструктуры – губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево 
961
Весь список